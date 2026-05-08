Starul portughez a marcat din nou pentru Al-Nassr, în victoria cu 4-2 obținută pe terenul lui Al-Shabab, și a ajuns la o bornă impresionantă.

Atacantul în vârstă de 41 de ani a înscris golul de 3-1 pentru echipa sa și a atins pragul de 100 de goluri marcate în campionatul Arabiei Saudite, performanță reușită în doar 105 partide.

Mai mult, portughezul a devenit primul jucător din istorie care marchează cel puțin 100 de goluri în patru campionate diferite: Premier League, La Liga, Serie A și campionatul Arabiei Saudite.

Cristiano Ronaldo mai are nevoie de 29 de goluri pentru a ajunge la 1000

După reușita din duelul cu Al-Shabab, Cristiano Ronaldo a ajuns la 971 de goluri marcate în carieră și mai are nevoie de doar 29 pentru a atinge borna istorică de 1000 de goluri.

În actualul sezon, portughezul are 26 de goluri în campionat și este golgheterul celor de la Al-Nassr. Totodată, Ronaldo a reușit să marcheze măcar o dată împotriva fiecărei echipe din Saudi Pro League.

Al-Nassr traversează un sezon excelent și are șanse reale la titlu. Echipa lui Cristiano Ronaldo ocupă primul loc în clasament, cu cinci puncte peste Al-Hilal, însă rivala are un meci mai puțin disputat.

Cele două formații se vor întâlni și într-un meci direct în penultima etapă, duel care poate decide campioana.

În plus, Al-Nassr va juca și finala AFC Champions League 2, competiție considerată echivalentul Europa League din Asia. Pentru Cristiano Ronaldo ar putea fi primele trofee câștigate în Arabia Saudită.