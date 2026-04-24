Naționala Arabiei Saudite a schimbat selecționerul cu mai puțin de două luni înainte de Campionatul Mondial de Fotbal 2026.

Federația saudită a decis să renunțe la Herve Renard și să îl numească în locul său pe Giorgos Donis. Noul selecționer a semnat un contract valabil până în iulie 2027.

Cu turneul final la ușă, oficialii mizează pe experiența lui Donis în fotbalul saudit. Până la această numire, acesta o pregătea pe Al Khaleej, echipă aflată la mijlocul clasamentului.

Grupa infernală de la Mondial

După cum am scris și mai sus, Donis nu este străin de fotbalul din zonă. A avut rezultate importante pe banca lui Al Hilal, unde a câștigat trei trofee, iar ulterior a mai antrenat Al Wehda și Al Fateh.

Ca jucător, grecul a bifat 24 de selecții pentru națională și a evoluat la cluburi importante precum AEK Atena sau Panathinaikos.

Arabia Saudită va avea o misiune extrem de dificilă la turneul final. Va întâlni în faza grupelor selecționate puternice precum Naționala Spaniei și Naționala Uruguayului, dar și reprezentativa din Naționala Capului Verde.