Aventura lui Cosmin Olăroiu (56 de ani) pe banca Emiratelor se va încheia, joi (ora 13:00), odată cu meciul cu Arabia Saudită, în finala mică din cadrul FIFA Arab Cup 2025.

Sport.ro a dezvăluit aici această informație și a oferit și numele echipei la care e dorit Cosmin Olăroiu, după mandatul său de selecționer. Ceea ce a scris Sport.ro e confirmat și de presa din Emirate. Jurnalista Farah Salem (foto) tocmai a anunțat și ea că Oli va părăsi prima reprezentativa, la 6 luni după ce a stat pe banca „albilor“ (n.r. – porecla naționalei din Emirate) în primele sale partide, în preliminariile CM 2026.

„Era Cosmin la naționala Emiratelor s-a încheiat. Românul a fost numit în funcție, într-un moment în care era cea mai bună opțiune pentru naționala noastră. Rezultatele au fost însă slabe și, având în vedere că nu urmează să participăm în nicio competiție majoră, în următorul an, avem timp suficient pentru a găsi un înlocuitor (n.r. – pentru Cosmin Olăroiu) care să ducă naționala la următorul nivel. Atât pentru Cupa Asiei din 2027, cât și pentru preliminariile Mondialului din 2030“, a notat Farah Salem.

Aceasta, o voce critică la adresa lui Olăroiu din prima zi, a pus nereușitele Emiratelor în cârca românului, deși foarte mulți antrenori din Emirate și foști internaționali au fost de altă părere, în ultimele săptămâni. În acest context, Sport.ro a prezentat aici o analiză tăioasă a lui Ismail Matar (42 de ani), un fel de Hagi al Emiratelor.

