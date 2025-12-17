Aventura lui Cosmin Olăroiu (56 de ani) pe banca Emiratelor se va încheia, joi (ora 13:00), odată cu meciul cu Arabia Saudită, în finala mică din cadrul FIFA Arab Cup 2025.
Sport.ro a dezvăluit aici această informație și a oferit și numele echipei la care e dorit Cosmin Olăroiu, după mandatul său de selecționer. Ceea ce a scris Sport.ro e confirmat și de presa din Emirate. Jurnalista Farah Salem (foto) tocmai a anunțat și ea că Oli va părăsi prima reprezentativa, la 6 luni după ce a stat pe banca „albilor“ (n.r. – porecla naționalei din Emirate) în primele sale partide, în preliminariile CM 2026.
„Era Cosmin la naționala Emiratelor s-a încheiat. Românul a fost numit în funcție, într-un moment în care era cea mai bună opțiune pentru naționala noastră. Rezultatele au fost însă slabe și, având în vedere că nu urmează să participăm în nicio competiție majoră, în următorul an, avem timp suficient pentru a găsi un înlocuitor (n.r. – pentru Cosmin Olăroiu) care să ducă naționala la următorul nivel. Atât pentru Cupa Asiei din 2027, cât și pentru preliminariile Mondialului din 2030“, a notat Farah Salem.
Aceasta, o voce critică la adresa lui Olăroiu din prima zi, a pus nereușitele Emiratelor în cârca românului, deși foarte mulți antrenori din Emirate și foști internaționali au fost de altă părere, în ultimele săptămâni. În acest context, Sport.ro a prezentat aici o analiză tăioasă a lui Ismail Matar (42 de ani), un fel de Hagi al Emiratelor.
Și, totuși, Farah Salem e de altă părere: „Naționala Emiratelor are niște jucători foarte buni în lotul actual. Dar echipa a suferit din punct de vedere tactic din cauza antrenorului. Pentru a nu distruge proiectul actual, trebuie să luăm decizia (n.r. - numirii unui înlocuitor pentru Olăroiu) cu mult calm, mai ales că sunt mulți antrenori disponibili de la începutul anului viitor“.
„Cosmin trebuie păstrat! Să nu facem greșeala de a-l lăsa să plece“
Deși despărțirea lui Oli de naționala Emiratelor e iminentă, în continuare, sunt mulți specialiști care cer federației să-l păstreze pe tehnicianul român în funcție. Printre ei și Bader Ahmed, un antrenor local.
„Echipa noastră națională, chiar dacă a ratat calificarea în finala Arab Cup, s-a prezentat foarte bine la acest turneu. Din păcate, de multe ori, facem greșeala de a ne uita doar la rezultat. Pe de altă parte, jocul prestat de echipa națională a fost mult îmbunătățit la Arab Cup. Trebuie să ținem cont și de faptul că am pierdut câțiva jucători de bază, pe parcursul întrecerii, din cauza accidentărilor. Cosmin trebuie păstrat și după această competiție. Mai ales că el cunoaște cel mai bine nivelul jucătorilor din lotul actual. Să nu facem greșeala de a-l lăsa să plece acum, după doar șase luni în funcție“, a spus antrenorul din Emirate.
În ultimii opt ani, naționala Emiratelor a avut opt selecționeri, semn că problemele primei reprezentative depășesc cu mult numele omului care stă pe bancă.
Cosmin Olăroiu, 15 meciuri ca selecționer al Emiratelor, în 6 luni
*0-0 cu Uzbekistan (preliminarii CM 2026)
*1-1 cu Kârgâstan (preliminarii CM 2026)
*2-1 cu NK Bravo (amical)
*3-1 cu Lecce (amical)
*3-1 cu Siria (amical)
*1-0 cu Bahrain (amical)
*2-1 cu Oman (preliminarii CM 2026)
*1-2 cu Qatar (preliminarii CM 2026)
*1-1 cu Irak (preliminarii CM 2026)
*1-2 cu Irak (preliminarii CM 2026)
*1-2 cu Iordania (FIFA Arab Cup 2025)
*1-1 cu Egipt (FIFA Arab Cup 2025)
*3-1 cu Kuweit (FIFA Arab Cup 2025)
*1-1 cu Algeria, 7-6 la penalty-uri (FIFA Arab Cup 2025)
*0-3 cu Maroc (FIFA Arab Cup 2025)