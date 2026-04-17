„Plouă“ cu demiteri înaintea Mondialului din 2026! Ghana tocmai a numit selecționerul cu care va merge la turneul final, după ce a renunțat la Otto Addo. Iar modelul ghanez a fost preluat acum și de Arabia Saudită!

„Fiii deșertului“ sunt în grupa H, alături de Spania, Insulele Capului Verde și Uruguay. De pregătirea acestor partide s-a ocupat francezul Hervé Renard (57 de ani). Degeaba însă! Pentru că, astăzi, saudiții au anunțat demiterea sa din funcție!

„Acesta e fotbalul... Arabia Saudită s-a calificat la Cupa Mondială de şapte ori, inclusiv de două ori cu mine. Şi există un singur antrenor care a fost şi în calificări şi la Cupa Mondială, iar acela sunt eu, în 2022. Cel puţin va exista această mândrie“, a confirmat Hervé Renard, în dialog cu AFP.

Renard a produs șocul Mondialului din 2022

Acesta a fost al doilea mandat al lui Hervé Renard pe banca Arabiei Saudite. Prima dată, el a condus naționala, între 2019 și 2023. Atunci, cu Renard pe bancă, Arabia Saudită a produs șocul Mondialului din 2022, în faza grupelor: 2-1 cu Argentina! Apoi însă, a urmat o serie de coșmar: cinci meciuri, cinci înfrângeri, iar Renard a plecat pentru a antrena… naționala feminină a țării sale!

După această experiență exotică, Renard s-a întors în Arabia Saudită, în 2024. Și a calificat echipa pentru Mondialul din 2026. După obținerea biletelor pentru turneul final însă, rezultatele au fost slabe. Și, încă din decembrie 2025, s-a vehiculat că Renard va fi pus pe liber. Atunci, francezul a rezistat, totuși, în funcție. Dar soarta sa a fost pecetluită, după amicalele din luna martie: 0-4 cu Egipt și 1-2 cu Serbia.