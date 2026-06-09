Kopic, lăsat cu ochii în soare: croatul, pe cale să piardă o sumă imensă

Kopic, lăsat cu ochii în soare: croatul, pe cale să piardă o sumă imensă Fotbal extern
Amir Kiarash
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În România, tehnicianul de 48 de ani a fost considerat cel mai bine cotat antrenor din Superliga noastră. Ceea ce, în străinătate, nu înseamnă mare lucru. 

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Zeljko KopicAl WahdaEmiratele Arabe Unite
Din articol

Zeljko Kopic a încheiat conturile cu Dinamo, după un mandat excelent, de doi ani și jumătate, însă nu e chiar bătaie pentru obținerea semnăturii sale, așa cum a reieșit din primele informații care au apărut în presa noastră.

La câteva ore după ce Dinamo a anunțat plecarea croatului, s-a scris că Zeljko Kopic e în drum spre Emiratele Arabe Unite pentru a prelua Al-Wahda. Inclusiv presa din Orient a fost luată prin surprindere de această variantă. Concret, jurnaliștii din Emirate au notat că nimeni din cadrul clubului Al-Wahda n-a confirmat pista Kopic. Iar acum pare că avem și explicația pentru această situație. Pe scurt, Kopic n-a fost niciodată în cărți pentru a merge la formația din Abu-Dhabi!

Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo

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Zeljko Kopic / Foto: Sport Pictures
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Presa arabă anunță: un brazilian va semna cu Al-Wahda

Povestea trecerii lui Kopic, la Al-Wahda, a fost prezentată cu atât de multe detalii la noi, încât s-a scris și despre salariul pe care fostul dinamovist urma să-l aibă în Emirate. În mod cert, acesta ar fi fost cel mai mare contract din cariera tehnicianului de 48 de ani de până acum.

Problema e că, în acest moment, în Emirate nu se vorbește deloc despre posibila numire a lui Kopic, la Al-Wahda. De fapt, acest club pregătește numirea unui alt antrenor. Vorbim despre brazilianul Péricles Chamusca (60 de ani), un nume cunoscut în fotbalul arab. Acesta a încheiat ultimul sezon, la Al-Taawoun (Arabia Saudită). Și CV-ul său include alte opt grupări (!) din Arabia Saudită, Emirate și Qatar.

Péricles Chamusca e aproape de a prelua Al-Wahda după ce discuțiile cu conducerea clubului au decurs bine și au ajuns la un stadiu avansat. Potrivit surselor bine informate, doar niște detalii minore au rămas de pus la punct, înainte de anunțul numirii antrenorului. Contractul lui Chamusca va fi pentru un an cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Brazilianul e așteptat să sosească, în Abu-Dhabi, în următoarele zile“, a notat presa arabă.

În aceste condiții, se confirmă ce a declarat Anamaria Prodan, în privința lui Kopic, după cum Sport.ro a arătat aici.

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