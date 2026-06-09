Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru PRO TV, agentul FIFA Anamaria Prodan a explicat motivele plecării lui Zeljko Kopic de la Dinamo.

Antrenorul croat a părăsit gruparea ”câinilor”, deși mai avea contract până în 2028, iar în locul său a venit portughezul Nuno Campos.

”Kopic și Dinamo au rămas într-o relație foarte bună, o relație frumoasă, bazată pe respect, mai ales că Zeljko va rămâne în inima dinamoviștilor și în istoria acestui club.

Viziunea fiecărui antrenor trebuie să fie cumva aceeași cu viziunea clubului. Dacă una dintre cele două părți își dorește mai mult sau mai puțin, atunci cel mai frumos lucru este ca fiecare să meargă pe drumul lui.

A fost o decizie luată cumva de comun acord. Probabil că, dacă ar fi luat un trofeu, altele erau discuțiile, dar Kopic o să ia cu siguranță, pentru că este unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut România”, a explicat Anamaria Prodan.

Zeljko Kopic o antrena pe Dinamo din decembrie 2023 și a adunat un total de 112 meciuri oficiale pe banca tehnică a ”câinilor”.

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