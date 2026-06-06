Anulat după plecarea lui Kopic de la Dinamo: "Planurile au fost date peste cap!"

Bulgarii anunță anularea amicalului Dinamo - Botev, după plecarea lui Kopic

Vineri, Dinamo a anunțat despărțirea de Zeljko Kopic, la câteva zile după ce echipa a pierdut finala barajului pentru Conference League (1-2, după prelungiri, contra ui FCSB). Așa cum Sport.ro a scris, Dinamo încearcă acum să-l aducă pe tehnicianul portughez Nuno Campos, aflat sub contract cu Zalaegerszeg.

Plecarea lui Kopic "le-a dat planurile peste cap" celor de la Botiv Plovdiv, notează publicația Tema Sport. Dinamo stabilise un meci amical cu formația bulgară în cantonamentul din această vară, însă schimbarea de antrenor a făcut ca partida să fie anulată, scrie sursa citată.

Botev Plovdiv a încheiat pe locul 8 în sezonul recent încheiat din Bulgaria. Interesant este că Botev a fost ultima echipă antrenată de Zeljko Kopic înainte de a prelua Dinamo (august - decembrie 2022).