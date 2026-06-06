Anulat după plecarea lui Kopic de la Dinamo: "Planurile au fost date peste cap!"

Bulgarii anunță anularea amicalului Dinamo - Botev, după plecarea lui Kopic
Vineri, Dinamo a anunțat despărțirea de Zeljko Kopic, la câteva zile după ce echipa a pierdut finala barajului pentru Conference League (1-2, după prelungiri, contra ui FCSB). Așa cum Sport.ro a scris, Dinamo încearcă acum să-l aducă pe tehnicianul portughez Nuno Campos, aflat sub contract cu Zalaegerszeg.
Plecarea lui Kopic "le-a dat planurile peste cap" celor de la Botiv Plovdiv, notează publicația Tema Sport. Dinamo stabilise un meci amical cu formația bulgară în cantonamentul din această vară, însă schimbarea de antrenor a făcut ca partida să fie anulată, scrie sursa citată.
Botev Plovdiv a încheiat pe locul 8 în sezonul recent încheiat din Bulgaria. Interesant este că Botev a fost ultima echipă antrenată de Zeljko Kopic înainte de a prelua Dinamo (august - decembrie 2022).
Nuno Campos, varianta de antrenor în fruntea listei la Dinamo
Din informațiile PRO TV, în capul listei lui Dinamo se află portughezul Nuno Campos (51 de ani), care în prezent este sub contract cu Zalaegerszeg. Lusitanul tocmai a încheiat primul sezon la formația maghiară și a obținut o clasare peste așteptări - locul 5. De asemenea, a jucat finala Cupei Ungariei, pierdută dramatic împotriva lui Ferencvaros (0-1, după prelungiri).
Campos mai are un an de contract cu gruparea maghiară, însă în urmă cu câteva săptămâni recunoștea că ar putea pleca în această vară.
"Mai am un an de contract, dar există o clauză de reziliere care poate fi activată. Cu siguranță există jucători care pot pleca la alte echipe, iar acest lucru este valabil și în cazul meu, chiar dacă mă simt bine aici", spunea Nuno Campos, pentru M4 Sport.
Nemzeti Sport scrie că Nuno Campos are o clauză de reziliere în valoare de aproximativ 200.000 de euro. Suma s-ar putea dovedi un impediment în tentativa lui Dinamo de a-l aduce pe lusitanul care în perioada 2019-2021 a fost secund la AS Roma.