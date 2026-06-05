Zeljko Kopic, ofertat de o cvadruplă campioană din Emirate cu un salariu uriaș

Tehnicianul croat are pe masă o ofertă importantă de la Al Wahda, una dintre cele mai titrate echipe din zona arabă, informează Prosport.

Clubul din Emirate îl urmărește de mai mult timp pe fostul antrenor al lui Dinamo și este pregătit să îi ofere un salariu considerabil pentru a-l convinge să accepte proiectul.

Zeljko Kopic, ofertat de Al Wahda cu un salariu uriaș

Oferta venită din Golf s-ar fi suprapus peste nemulțumirile existente la Dinamo, unde relațiile dintre Kopic și conducere s-au deteriorat în ultimele luni.