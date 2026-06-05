Zeljko Kopic, ofertat de o cvadruplă campioană din Emirate cu un salariu uriaș

Tehnicianul croat are pe masă o ofertă importantă de la Al Wahda, una dintre cele mai titrate echipe din zona arabă, informează Prosport.
Clubul din Emirate îl urmărește de mai mult timp pe fostul antrenor al lui Dinamo și este pregătit să îi ofere un salariu considerabil pentru a-l convinge să accepte proiectul.
Zeljko Kopic, ofertat de Al Wahda cu un salariu uriaș
Oferta venită din Golf s-ar fi suprapus peste nemulțumirile existente la Dinamo, unde relațiile dintre Kopic și conducere s-au deteriorat în ultimele luni.
Croatul a preluat-o pe Dinamo la 1 decembrie 2023, într-un moment extrem de dificil pentru club. A reușit să salveze echipa de la retrogradare, iar ulterior a readus-o în play-off după o pauză de șapte ani.
În total, Zeljko Kopic a stat pe banca formației din Ștefan cel Mare în 115 meciuri oficiale.
Al Wahda este una dintre cele mai importante echipe din Emiratele Arabe Unite, cu patru titluri de campioană, două Cupe, patru Supercupe și patru Cupe ale Ligii în palmares.
Pe banca formației arabe a stat chiar un român, acum 16 ani! Este vorba despre Ladislau Boloni. Fostul mare internațional român prelua echipa în vara anului 2010, dar avea să fie demis după doar 96 de zile.