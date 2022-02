Calificare senzațională în finală pentru Olăroiu! Sharjah a revenit de la 0-2 și a marcat în minutele 90 și 90+2

După 0-0 în tur, Sharjah FC, formația lui Cosmin Olăroiu, a disputat aseară un retur de poveste în semifinalele Cupei Președintelui din Emiratele Arabe Unite.

Condusă pe propriul teren de Al Wasl cu 2-0 până în minutul 77, echipa românului a avut un ultim sfert de oră incredibil.

Mai întâi a redus din diferență Ousmane Camara, după care a ieșit la rampă brazilianul Caio Lucas, autorul a două goluri senzaționale în minutele 90 și 90+2.

În finala Cupei Președintelui, Sharjah o va întâlni pe Al Wahda, care a eliminat-o pe Bani Yas (4-1 și 2-2), echipă antrenată de Daniel Isăilă.

Goals from last night’s instant classic in President’s Cup semi-final.

Featuring Caio Lucas’ remarkable double (look at the time), & superb commentary (as usual) by Faris Awad.pic.twitter.com/xTHgJ4nWvM