Tehnicianul care a scris istorie alături de Borussia Dortmund și Liverpool își dorește să devină selecționerul Germaniei, reprezentativa țării sale.
Jurgen Klopp și-a decis viitorul
Klopp este dispus să nu preseze pentru numirea sa și să aștepte să îi vină rândul, deoarece îl respectă pe Julian Nagelsmann, actualul selecționer.
Așadar, până când Nagelsmann își va încheia mandatul, Jurgen Klopp își va continua munca la RB Leipzig, unde mai are contract până pe 31.12.2029.
Poziție clară față de Real Madrid
Klopp a fost dorit de Florentino Perez la Real Madrid după plecarea lui Xabi Alonso și după instalarea interimarului Alvaro Arbeloa.
Antrenorul german însă nu este deloc interesat să ajungă pe Santiago Bernabeu, după cum informează publicația Dario AS, citată de portalul Transfer News Live.
Unul dintre cei mai buni antrenori din generația sa
- 5 trofee a câștigat Jurgen Klopp cu Borussia Dortmund: Bundesliga (2011 și 2012), Cupa Germaniei (2012), Supercupa Germaniei (2013 și 2014).
Klopp a ajuns în finala UCL cu BVB în 2013.
- 9 trofee și-a adjudecat neamțul la Liverpool: Premier League (2020), FA Cup (2022), Cupa Ligii (2022 și 2024), Supercupa Angliei (2022), Champions League, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor (toate trei în 2019).
El a ajuns alături de „cormorani” în finala UCL în 2018 și 2022, respectiv în ultimul act din Europa League (2016).
- 2001-2008 sunt anii în care Klopp a antrenat-o pe Mainz, prima echipă din cariera sa.