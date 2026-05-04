Tehnicianul care a scris istorie alături de Borussia Dortmund și Liverpool își dorește să devină selecționerul Germaniei, reprezentativa țării sale.

Jurgen Klopp și-a decis viitorul

Klopp este dispus să nu preseze pentru numirea sa și să aștepte să îi vină rândul, deoarece îl respectă pe Julian Nagelsmann, actualul selecționer.

Așadar, până când Nagelsmann își va încheia mandatul, Jurgen Klopp își va continua munca la RB Leipzig, unde mai are contract până pe 31.12.2029.

Poziție clară față de Real Madrid

Klopp a fost dorit de Florentino Perez la Real Madrid după plecarea lui Xabi Alonso și după instalarea interimarului Alvaro Arbeloa.

Antrenorul german însă nu este deloc interesat să ajungă pe Santiago Bernabeu, după cum informează publicația Dario AS, citată de portalul Transfer News Live.

