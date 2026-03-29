Viitorul băncii tehnice de la Real Madrid ar putea avea un nume uriaș. Presa din Spania susține că Jurgen Klopp (58 de ani) ar fi ajuns deja la un acord pentru a deveni antrenorul „galacticilor” din această vară.

Informația a fost lansată de jurnalistul Francois Gallardo, în cadrul emisiunii „El Chiringuito de Jugones”.

Potrivit acestuia, discuțiile dintre tehnicianul german și președintele madrilenilor, Florentino Perez, ar fi fost deja finalizate, iar înțelegerea ar fi fost stabilită încă din luna decembrie.

Conform aceleiași surse, Klopp ar urma să preia echipa indiferent de rezultatele pe care le va obține actualul antrenor, Alvaro Arbeloa, până la finalul sezonului.

În ciuda informațiilor apărute în presa spaniolă, Jurgen Klopp a respins recent ideea unei negocieri cu Real Madrid. DETALII AICI

„Nici măcar o dată nu m-a sunat Real Madrid. Este o prostie! Dacă m-ar fi contactat, ați fi aflat direct de la mine. Nu m-au sunat nici pe mine, nici pe agentul meu”, a spus tehnicianul german.

Klopp nu a mai antrenat din vara anului 2024, când a părăsit-o pe Liverpool, după aproape nouă ani petrecuți pe banca echipei.

În această perioadă, germanul a câștigat Premier League și UEFA Champions League, dar a mai jucat și alte două finale ale competiției continentale, în 2018 și 2022.