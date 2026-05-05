Planul lui Dan Șucu la Genoa! Ce mutări pregătește românul pentru noul sezon din Serie A

Potrivit presei italiene , salvarea de la retrogradare a activat clauza de transfer definitiv a lui Lorenzo Colombo. Atacantul, cu șapte goluri marcate în 35 de partide în acest sezon, a fost cumpărat de la AC Milan pentru suma de șapte milioane de euro.

Eșecul suferit de Cremonese în fața lui Lazio, scor 1-2, le-a asigurat matematic genovezilor menținerea în prima ligă din Italia. Atingerea acestui obiectiv a pus în mișcare strategia lui Dan Șucu , omul de afaceri român care deține pachetul majoritar de acțiuni al clubului din decembrie 2024.

Prelungirea contractului pentru Daniele De Rossi

O altă mutare esențială în proiectul echipei este păstrarea lui Daniele De Rossi. Menținerea în prima divizie a declanșat prelungirea automată a contractului tehnicianului. Antrenorul a transmis că se va întâlni oricum cu conducerea clubului pentru a pune la punct detaliile programului de viitor.

De Rossi a fost un factor determinant în acest sezon. El l-a înlocuit pe Patrick Vieira, care a plecat după un start slab de campionat, cu doar trei rezultate de egalitate și șase înfrângeri în primele nouă etape. Sub comanda italianului, Genoa a arătat o altă atitudine și a acumulat punctele necesare pentru a evita retrogradarea.

Pe lângă situația băncii tehnice, clubul lucrează la securizarea lotului. Stefano Sabelli a semnat deja o înțelegere valabilă până în 2028, în timp ce Nicola Leali este și el aproape de a-și prelungi contractul. Conducerea negociază în prezent noile acorduri și pentru Caleb Ekuban, respectiv Junior Messias.

Printre jucătorii pe care De Rossi se va baza în stagiunea următoare se numără și Tommaso Baldanzi, un transfer cerut de antrenor în iarnă, de la AS Roma. Deși a ajuns la echipă cu probleme fizice, mijlocașul a primit încredere și a bifat șapte meciuri în care a oferit două pase decisive.