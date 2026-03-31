Jurgen Klopp a făcut alegerea: bomba aruncată de antrenorul neamț

Real Madrid a eșuat prin aducerea lui Xabi Alonso în vara lui 2025, iar Florentino Perez nu este convins că Alvaro Arbeloa este pregătit să o antreneze echipa madrilenă și în sezonul viitor.

„Los Blancos” l-au pus în vârful listei de dorințe pe Jurgen Klopp, pe care vor încerca să îl convină să vină pe „Santiago Bernabeu”.

Klopp, întrebat direct despre viitorul său: ce a răspuns

De când numele lui se leagă de Real Madrid, Jurgen Klopp este întrebat de fiecare dată despre o posibilă venire a lui pe banca „galacticilor”.

Întrebat direct despre ce va face în viitor, tehnicianul neamț a oferit un răspuns clar prin care a dat de înțeles că nu va merge la cel mai galonat club din istoria fotbalului.

„Nu intenționez să plec de la Red Bull Group prea curând”, a spus Jurgen Klopp în momentul în care a fost întrebat despre viitorul său.