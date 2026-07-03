Nemții au pierdut cu 1-1 (3-4 d.l.d.) în fața Paraguayului, iar drumul Germaniei la turneul final s-a încheiat în 16-imile de finală ale competiției.

Julian Nagelsmann va încasa o sumă uriașă după eliminarea Germaniei de la Cupa Mondială

După eșecul de la Mondial, Julian Nagelsmann s-a arătat convins că va continua pe banca naționalei Mannschaft, însă evenimentele din ultimele ore l-au convins pe antrenorul de 38 de ani că ar trebui să demisioneze pentru a evita o plecare rușinoasă de la națională.

Concret, joi a avut loc o ședință la Federația Germană de Fotbal, în care Julian Nagelsmann a explicat care au fost în opinia sa motivele pentru care Germania a fost eliminată de la Mondial.

De altfel, oficialii federației au pus presiune la Nagelsmann pentru a-l convinge să demisioneze, lucru care se va întâmpla cel mai probabil în următoarele zile.

Conform BILD, Nagelsmann va primi și un ”premiu de consolare”. Se pare că antrenorul va încasa aproximativ 7 milioane de euro după ce își va da demisia de la naționala Germaniei.