Atacantul pleacă de la Al Hilal și se poate întoarce în Premier League

Darwin Nunez, fosta vedetă de la Benfica și Liverpool, este gata să se despartă de Al Hilal, în vara viitoare, la doar un an după transferul în Saudi Pro League. Conform presei britanice, acesta este dorit de Tottenham, Chelsea și Newcastle și ar accepta o diminuare a salariului de peste 23 de milioane de euro pe sezon.

Deși londonezii sunt considerați favoriți să-i obțină semnătura, mutarea ar putea fi condiționată de transferul lui Liam Delap la Manchester United. În acest caz, uruguayanul ar putea fi tentat de celelalte două formații din Premier League, care îi pot promite un rol central în compatimentul ofensiv, pentru stagiunea viitoare, dar Tottenham trebuie mai întâi să reziste în prima ligă engleză. Sosirea lui Karim Benzema la Riad i-a redus timpul de joc, iar în locul său ar putea fi adus Mohamed Salah (33 de ani / Liverpool).

A avut evoluții bune pentru Benfica și Uruguay, dar a fost sub așteptări la Liverpool

Darwin Gabriel Nunez Ribeiro (26 de ani) este născut la Artigas și s-a format la juniorii lui La Luz, San Miguel și Penarol. La nivel de seniori a jucat pentru Penarol Montevideo (2017-2019), Almeria (2019-2020), Benfica Lisabona (2020-2022), Liverpool (2022-2025) și Al Hilal (2025-2026). Are 36 de selecții și 13 goluri pentru naționala de seniori a Uruguayului, cu care a participat la CM 2022 (grupe) și Copa America 2024 (locul 3).

În palmares are Liga Profesional de Primera Division (2017, 2018), FA Community Shield (2022), titlul de golgheter în Primeira Liga (2021-2022), LPFP Primeira Liga - Player of the Year (2021-2022) și Trofeul Cosme Damiao (2021).

Pentru Liverpool a bifat 143 de meciuri și a înscris 40 de goluri, dar a avut evoluții considerate sub așteptările fanilor și conducerii echipei. Poate juca ca atacant central și extremă stânga și este cotat la 35 de milioane de euro. În acest sezon a bifat 26 de meciuri, 9 goluri și 5 pase decisive, în toate competițiile, pentru clubul saudit.

Foto - Getty Images