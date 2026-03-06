Ar fi refuzat deja ofertele de la Al Ittihad și naționala Arabiei Saudite

Walid Regragui a produs un șoc, demisionând de la cârma naționalei Marocului, cu doar patru luni înainte de startul Cupei Mondiale din această vară. Federation Royale Marocaine de Football a decis ca "Leii din Atlas" să fie conduși de pe bancă la competiția găzduită de SUA, Mexic și Canada de Mohamed Ouahbi (49 de ani).

Conform presei franceze, Regragui are ca prioritate să antreneze în Europa, fiind dornic să accepte oferte din Anglia și Spania. Impresarii acestuia ar fi fost contacți de mai multe cluburi din Arabia Saudită, printre care Al Ittihad, care dorește să se despartă de portughezul Sergio Conceicao, dar și de Saudi Arabian Football Federation, care i-a oferit postul de selecționer, deținut acum de Herve Renard, care a calificat echipa la CM 2026. Marocanul a refuzat însă ofertele din Orientul Mijlociu, deși i s-au oferit salarii amețitoare.

Regragui a juca semifinală de Mondial și finală de CAF

Walid Regragui (50 de ani) este născut la Corbeil-Essonnes, în suburbiile Parisului. El a jucat ca fundaș dreapta pentru Racing Paris, Toulouse, Ajaccio, Racing Santander, Dijon, Grenoble, Moghreb Tetouan și FC Fleury 91 și a strâns 44 de selecții pentru Maroc.

Ca antrenor, le-a pregătit pe FUS Rabat (2014-2020), Al Duhail SC (2020), Wydad Casablanca (2021-2022) și naționala Marocului (2022-2026). Ca selecționar al Marocului, funcție în care l-a înlocuit pe bosniacul Vahid Halilhodzic, a devenit primul antrenor de origine africană care a ajuns semifinalele unei Cupe Mondiale (2022), terminând competiția pe locul al patrulea.

A fost nominalizat pentru premiul IFFHS World's Best National Coach (2022), fiind poziționat pe locul al treilea, după Lionel Scaloni (Argentina) și Didier Deschamps (Franța). De asemenea, a ajuns până în finala Africa Cup of Nations (2025), pierzând finala competiției găzduite de Maroc în fața Senegalului (0-1), în mod dramatic, cu un penalty ratat de Brahim Diaz în prelungiri.

