Atacantul portughez Cristiano Ronaldo va călători în Spania pentru recuperare după ce s-a accidentat la ischiogambieri, a anunţat vineri Jorge Jesus, antrenorul liderului campionatului Arabiei Saudite, Al-Nassr.

Fotbalistul în vârstă de 41 de ani, care a marcat 21 de goluri în 22 de meciuri în acest sezon în campionatul saudit, s-a accidentat sâmbătă într-o victorie cu 3-1 împotriva lui Al-Fayha.

Incert pentru meciurile naționalei

"După ce am examinat accidentarea lui Ronaldo, a devenit clar că are nevoie de o perioadă de odihnă şi tratament, aşa că am decis să-l trimitem în Spania", a declarat Jorge Jesus într-o conferinţă de presă.

"Stafful medical a diagnosticat starea lui Ronaldo şi a confirmat că el nu poate participa la meciul de mâine sau la cel următor (împotriva lui Al-Khaleej)", a adăugat tehnicianul.

Rămâne neclar dacă atacantul de cinci ori câştigător al Balonului de Aur va fi apt să participe la amicalele Portugaliei împotriva Mexicului pe 29 martie şi împotriva SUA pe 1 aprilie.