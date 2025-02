"Afacerea Casemiro" s-a dovedit un dezastru pentru Manchester United, care a plătit peste 70 de milioane de euro lui Real Madrid pentru mijlocașul brazilian, iar fotbalistul primește un salariu astonomic, 350.000 de lire sterline pe săptămână (aproximativ 20.1 milioane de euro pe an).



Casemiro vrea să mai rămână la United un an și jumătate

El nu a adus aportul scontat, fiind anunțat de Ruben Amorim că nu va conta pe el foarte mult în acest sezon. Însă, în ciuda ofertelor excelente din Arabia Saudită, unde este dorit de Al Nassr și Al Qadsiah, sud-americanul nici nu vrea să audă de plecarea de la echipă.



"În primul rând, respect clubul Manchester United, unul căruia îi sunt recunoscător că mi-a oferit oportunitatea să joc în Premier League. Mai am contract încă un an și jumătate și am de gând să-l duc la capăt. Mă simt confortabil aici, la fel și familia mea. Ne-am adaptat, vorbim limba engleză, sunt recunoscător fanilor de pe Old Trafford și oamenilor din club. Sunt fericit la acest club.

Eu consider că sunt încă tânăr. Am aproape 33 de ani, dar în ziua de azi înseamnă cam 28 de ani de acum zece ani. Nutriția, pregătirea fizică, există multe feluri de a prelungi cariera unui jucător dacă are grijă de el", a declarat brazilianul într-un interviu pentru publicația spaniolă AS.



Însă fanii lui United l-au taxat cu fluierături pe Casemiro după evoluția modestă contra lui Tottenham (0-1), prima dată când a fost titularizat din decembrie încoace. Aceștia cred că vrea să rămână pe Old Trafford doar pentru a lua banii și a pleca liber de contract, în vara anului 2026, ceea ce i-ar aduce la alt club o primă de instalare de ordinul zecilor de milioane de euro.



Are mai multe Champions League decât titluri de campion

Carlos Henrique Casimiro (33 de ani) este născut la Sao Jose dos Campos, statul brazilian Sao Paulo. A fost legitimat la Sao Paulo FC (2010-2013), Real Madrid Castilla (2013), FC Porto (2014-2015), Real Madrid (2013, 2015-2022) și Manchester United (2022-2025). Are 75 de selecții și 7 goluri pentru naționala Braziliei.



În palmares are Champions League (x5), UEFA Super Cup (x3), FIFA Club World Cup (x3), La Liga (x3), Copa del Rey (1), Supercopa de Espana (x3), Copa Sudamericana (1), FA Cup (1), EFL Cup (1), Copa America (2019), South American U20 Championship (2011), South American U17 Championship (2009) și FIFA U20 World Cup (2011). Acesta este cotat momentan la 12 de milioane de euro.



Foto - Getty Images