Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul grupării Benfica Lisabona, a refuzat să răspundă la întrebarea unui jurnalist după meciul de luni împotriva lui Famalicao, câștigat de formația sa pe teren propriu cu 1-0.

Motivul supărării lui Jose Mourinho

„The Special One” i-a reproșat ziaristului respectiv că a publicat un articol fals despre el, motiv pentru care l-a pedepsit, refuzând să dialogheze cu el.

„Ați scris un articol, iar eu, ca subiect principal al articolului, trebuie să vă spun sincer că este fals. Așa că nu vă răspund astăzi. Sunteți pedepsit. Poate data viitoare”, a declarat Jose Mourinho, citat de Marca.

Bilanțul lui Mourinho la Benfica Lisabona

Jose Mourinho a fost numit în funcția de antrenor principal la Benfica Lisabona pe 18 septembrie 2025. În 20 de partide oficiale, a strâns 13 victorii, 4 remize și 3 înfrângeri.

În campionat, Benfica se află pe locul 3, cu 35 de puncte, sub rivalele Sporting (38) și FC Porto (43). În grupa unică din Liga Campionilor, se află doar pe poziția a 25-a (6 puncte), prima dintre cele care duc la eliminarea din competiție.

În Cupa Portugaliei, gruparea din Lisabona s-a calificat până în sferturile de finală, unde se va lupta pe 14 ianuarie cu FC Porto.

