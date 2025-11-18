Cristi Chivu egalul lui Mourinho, Guardiola și Klopp: „Nu există mulți antrenori care să aibă un astfel de talent”

Inter merge perfect cu Cristi Chivu pe bancă și se află pe primul loc în Serie A, în urma victorie din ultima etapă, 2-0 cu Lazio.

„Nerazzurri” au 24 de puncte în clasament și se află la egalitate cu AS Roma și AC Milan. Cristi Chivu are patru victorii din tot atâtea meciuri în Champions League, iar Inter este una dintre puținele echipe cu maximum de puncte din cea mai tare competiție europeană.

Andrea Ranocchia: „Nu există mulți antrenori care să aibă un astfel de talent”

Andrea Ranocchia, fost fotbalist și în prezent analist în Italia, a vorbit despre atuurile pe care le are Cristi Chivu.

Fostul jucător al lui Inter l-a comparat pe antrenorul român cu unii dintre cei mai mari tehnicieni din istorie și a scos în evidență calitățile pe care le are Cristi Chivu.