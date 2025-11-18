Cristi Chivu egalul lui Mourinho, Guardiola și Klopp: „Nu există mulți antrenori care să aibă un astfel de talent”

Cristi Chivu, antrenor la Inter Milano
Cristi Chivu a făcut o treabă grozavă până acum la Inter, iar laudele nu au întârziat să apară.

Inter merge perfect cu Cristi Chivu pe bancă și se află pe primul loc în Serie A, în urma victorie din ultima etapă, 2-0 cu Lazio.

„Nerazzurri” au 24 de puncte în clasament și se află la egalitate cu AS Roma și AC Milan. Cristi Chivu are patru victorii din tot atâtea meciuri în Champions League, iar Inter este una dintre puținele echipe cu maximum de puncte din cea mai tare competiție europeană.

Andrea Ranocchia: „Nu există mulți antrenori care să aibă un astfel de talent”

Andrea Ranocchia, fost fotbalist și în prezent analist în Italia, a vorbit despre atuurile pe care le are Cristi Chivu.

Fostul jucător al lui Inter l-a comparat pe antrenorul român cu unii dintre cei mai mari tehnicieni din istorie și a scos în evidență calitățile pe care le are Cristi Chivu.

„Este un tip cu o inteligență și o sensibilitate unică. Este crucial pentru un antrenor să se pună în pielea jucătorilor săi, iar el a reușit să facă asta chiar și atunci când juca. Nu vorbea mult, dar toată lumea îl asculta când vorbea.

Are un mod neobișnuit de a comunica. Răspunde la întrebări precum Mourinho, Guardiola sau Klopp. Oameni precum Cristian sparg tiparele. Nu există mulți antrenori care să aibă un astfel de talent. Conferințele sale sunt fantastice”, a declarat Ranocchia, citat de TMW.com.

Pentru trupa lui Cristi Chivu urmează partida Inter - AC Milan, din runda 12 de Serie A, care va avea loc duminică, 23 noiembrie, de la 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

