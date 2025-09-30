Scandal monstru cu Mourinho, în Portugalia: au depus plângere împotriva sa!

Antrenorul portughez a revenit în țara sa natală și a acceptat provocarea de a o antrena pe Benfica.
Mourinho are două victorii și o remiză, după primele trei meciuri pe banca echipei de pe Estadio da Luz.
Asociația arbitrilor, plângere pentru declarațiile date de Mourinho
După un debut perfect în deplasare cu AFS, scor 3-0 pentru Benfica, a urmat remiza cu Rio Ave de acasă. În urma acelui rezultat de 1-1, Jose Mourinho a criticat deciziile de arbitraj care au fost luate în meciul respectiv.
„A dat dovadă de o lipsă de personalitate. Am marcat un gol care a fost anulat pentru că un deget mic a călcat pe un alt deget mic. Nu-mi place acest gen de fotbal.
Protagonistul meciului a ajuns să fie omul care se afla în camera VAR, când l-a chemat pe arbitru să vadă ce vedeam noi, iar apoi arbitrul a arătat că nu are personalitate.”, a spus Jose Mourinho, după remiza cu Rio Ave.
În urma acestor declarații Asociația Arbitrilor de Fotbal din Portugalia a depus o plângere la Consiliul Disciplinar al Federației Portugheze de Fotbal.
Întrebat despre această situația, Mourinho a criticat faptul că nu își poate da cu părerea despre prestația unui arbitru.
„Am înțeles foarte clar că insultele personale subminează demnitatea oamenilor. Nu pot face asta și nu am făcut-o. Dacă nu pot critica munca unui arbitru în același mod în care milioane de oameni o critică pe a mea, nu cred că este foarte democratic. Simt că nu am făcut nimic care să justifice vreun fel de acțiune, fie disciplinară, fie o analiză profundă a cuvintelor mele. Îmi amintesc că am spus că arbitrul nu a avut nicio influență asupra rezultatului meciului. Nici măcar nu am spus că golul ar fi trebuit validat. Dacă vrei să fii obiectiv și să spui că a vorbi despre arbitri este interzis, ne ușurează munca.
Dacă cineva îmi dă o directivă care spune clar că analizarea muncii arbitrilor este interzisă, cred că îmi ușurează mult viața. Există un lucru care este evident pentru mine: înainte de un meci, nu vorbesc despre arbitri. După un meci, mă simt îndreptățit să vorbesc și este o plăcere să-i laud pe arbitri. Îmi face și mai multă plăcere să-i laud pe arbitri când pierd.”, a spus Jose Mourinho, conform Mundo Deportivo.