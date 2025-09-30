Scandal monstru cu Mourinho, în Portugalia: au depus plângere împotriva sa!

Antrenorul portughez a revenit în țara sa natală și a acceptat provocarea de a o antrena pe Benfica.

Mourinho are două victorii și o remiză, după primele trei meciuri pe banca echipei de pe Estadio da Luz.



Asociația arbitrilor, plângere pentru declarațiile date de Mourinho



După un debut perfect în deplasare cu AFS, scor 3-0 pentru Benfica, a urmat remiza cu Rio Ave de acasă. În urma acelui rezultat de 1-1, Jose Mourinho a criticat deciziile de arbitraj care au fost luate în meciul respectiv.

„A dat dovadă de o lipsă de personalitate. Am marcat un gol care a fost anulat pentru că un deget mic a călcat pe un alt deget mic. Nu-mi place acest gen de fotbal.

Protagonistul meciului a ajuns să fie omul care se afla în camera VAR, când l-a chemat pe arbitru să vadă ce vedeam noi, iar apoi arbitrul a arătat că nu are personalitate.”, a spus Jose Mourinho, după remiza cu Rio Ave.

