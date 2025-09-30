Scandal monstru cu Mourinho, în Portugalia: au depus plângere împotriva sa!

Alexandru Hațieganu
După doar trei meciuri pe banca Benficăi, The Special One a reușit să iasă în evidență. Din motive nedorite.

Jose MourinhoplângerearbitriBenfica
Antrenorul portughez a revenit în țara sa natală și a acceptat provocarea de a o antrena pe Benfica.

Mourinho are două victorii și o remiză, după primele trei meciuri pe banca echipei de pe Estadio da Luz.

Asociația arbitrilor, plângere pentru declarațiile date de Mourinho

După un debut perfect în deplasare cu AFS, scor 3-0 pentru Benfica, a urmat remiza cu Rio Ave de acasă. În urma acelui rezultat de 1-1, Jose Mourinho a criticat deciziile de arbitraj care au fost luate în meciul respectiv.

„A dat dovadă de o lipsă de personalitate. Am marcat un gol care a fost anulat pentru că un deget mic a călcat pe un alt deget mic. Nu-mi place acest gen de fotbal.

Protagonistul meciului a ajuns să fie omul care se afla în camera VAR, când l-a chemat pe arbitru să vadă ce vedeam noi, iar apoi arbitrul a arătat că nu are personalitate.”, a spus Jose Mourinho, după remiza cu Rio Ave.

În urma acestor declarații Asociația Arbitrilor de Fotbal din Portugalia a depus o plângere la Consiliul Disciplinar al Federației Portugheze de Fotbal.

Întrebat despre această situația, Mourinho a criticat faptul că nu își poate da cu părerea despre prestația unui arbitru.

„Am înțeles foarte clar că insultele personale subminează demnitatea oamenilor. Nu pot face asta și nu am făcut-o. Dacă nu pot critica munca unui arbitru în același mod în care milioane de oameni o critică pe a mea, nu cred că este foarte democratic. Simt că nu am făcut nimic care să justifice vreun fel de acțiune, fie disciplinară, fie o analiză profundă a cuvintelor mele. Îmi amintesc că am spus că arbitrul nu a avut nicio influență asupra rezultatului meciului. Nici măcar nu am spus că golul ar fi trebuit validat. Dacă vrei să fii obiectiv și să spui că a vorbi despre arbitri este interzis, ne ușurează munca. 

Dacă cineva îmi dă o directivă care spune clar că analizarea muncii arbitrilor este interzisă, cred că îmi ușurează mult viața. Există un lucru care este evident pentru mine: înainte de un meci, nu vorbesc despre arbitri. După un meci, mă simt îndreptățit să vorbesc și este o plăcere să-i laud pe arbitri. Îmi face și mai multă plăcere să-i laud pe arbitri când pierd.”, a spus Jose Mourinho, conform Mundo Deportivo.

Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu mânere, la 50 de ani!
Basarab Panduru, confuz după ce l-a văzut pe noul puști minune din Superliga: „Bă, de ce te întorci?”
Ireal! Cu om în minus o repriză întreagă, FC Porto și-a distrus adversara în deplasare: 7 din 7 pentru trupa lui Farioli
Cel mai bun meci de tenis văzut de jucătorul român, Cezar Crețu. Marele vis al tenismenului din Iași
Când și unde se dispută Supercupa Spaniei, cu patru echipe la start, deși Barcelona a câștigat toate trofeele interne în acest an
Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: "Acum îl sun, dau 4,5 milioane de euro!"

Reghecampf, „sfâșiat“: „Afară cu el. Acum!“. Poza care circulă în Sudan arată furia fanilor

Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: ”Poate a semnat cu altcineva!”

Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV

Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: ”Tu ești negru la față!”

Premieră în fotbal, chiar la Mondial: antrenorul a arătat cartonașul verde! Ce a urmat



Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu mânere, la 50 de ani!
Basarab Panduru, confuz după ce l-a văzut pe noul puști minune din Superliga: „Bă, de ce te întorci?”
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!
„Reghe“ caută evadarea: ce se întâmplă, în Sudan, îngrozește planeta
Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
Cristi Balaj: „Anumite greșeli ale arbitrilor de la noi sunt inexplicabile”
Adrian Porumboiu a comentat "propunerile" pentru șefia Comisiei Centrale a Arbitrilor 
PSG și-a prezentat transferul de 60.000.000€!
Răsturnare de situație în cazul lui Joao Felix: "Nu vreau să se mai speculeze"
stirileprotv Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

stirileprotv Călin Georgescu susține că Simion a fost „protejatul lui”, nu partener: „S-a maturizat, dar mai are multe de făcut”

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

