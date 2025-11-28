Jose Mourinho (62 de ani) s-a întors acasă, la Benfica Lisabona de această dată, după încă un mandat nereușit, în ultimii ani, la Fenerbahce Istanbul.

Portughezul a semnat cu gruparea turcă, în iulie 2024, cu surle și trâmbițe, însă a plecat de aici cu coada între picioare, fără niciun trofeu, în vara acestui an. Drama lui Mourinho e că, înainte de a bate palma cu Fenerbahce, el a avut posibilitatea de a merge în Arabia Saudită. Pe o sumă „obscenă“. A spus însă „nu“, iar timpul a demonstrat că a greșit grav!

Ioan Becali: „Îi dădeau 150 de milioane în trei ani“

Un apropiat al lui Jose Mourinho, fostul impresar, Ioan Becali, a rămas cu gura căscată, când a văzut ce contract a putut să refuze tehnicianul portughez, înainte de a semna cu Fenerbahce. Dezvăluirea a făcut-o, la Fanatik, cu lux de amănunte.

„Mourinho a fost la Al-Qadisiyah, a vorbit acolo, ăia îi dădeau 150 de milioane de euro pe trei ani. E singura echipă profesionistă din Arabia Saudită, nu au niciun șef, au firma cea mai mare de construcții din zonă în spate. Atât au zis că îi dau, 150 de milioane de euro. Dar îi dăduse cuvântul lui Ali Koc (n.r. – președintele celor de la Fenerbahce). Aici, a avut 15 milioane de euro pe an. El s-a dus acolo, ca să se întâlnească cu ei, în Arabia Saudită. A spus așa: <<Uite care e situația. Un an sau doi mai pot să găsesc echipă în fotbalul mare. Până atunci vă dau eu un antrenor, vă spun ce stadion să faceți, ce jucători să luați>>. Ăia erau intrați din liga a doua pe atunci. Acum însă se luptă pentru primele 4 locuri în Arabia Saudită. Nu s-au mai înțeles cu Mourinho“, a povestit Giovanni.

Într-adevăr, în momentul de față, Al-Qadisiyah e o echipă fruntașă în Saudi Pro League, fiind pe locul 5 din 18 după nouă etape. Al-Qadisiyah are 17 puncte, fiind la zece puncte de liderul Al-Nassr Riad, unde joacă Ronaldo.

