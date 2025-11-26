Jose Mourinho nu are liniște după prima victorie din Champions League cu Benfica: „Asta este drama situației”

Jose Mourinho s-a bucurat de succesul de pe terenul olandezilor și de primele puncte obținute de Benfica, dar consideră că lucrurile ar fi putut arăta altfel pentru formația sa dacă ar fi reușit să își câștige meciul Qarabag.

Pentru formația portugheză au marcat Samuel Dahl și Leandro Barreiro, iar Ajax rămână fără punct în acest sezon din Champions League.

Benfica s-a impus, scor 2-0, în fața lui Ajax, într-un meci din runda a cincea din Champions League și a obținut primele puncte din faza ligii.

„Sunt foarte fericit pentru victorie, pentru că acest meci a fost o finală pentru noi. Aceste trei puncte sunt cruciale! Ne dau speranță! Echipa a jucat compact. Mental, băieții mei au gestionat bine presiunea acestui meci.

Ai foarte puțin timp să-ți transmiți ideile pe terenul de antrenament, pentru că joci la fiecare trei zile. Este dificil din acest punct de vedere.

Am pierdut corect împotriva lui Newcastle, dar am pierdut aiurea împotriva lui Chelsea. Am pierdut prost și împotriva lui Bayer Leverkusen. Drama situației este împotriva lui Qarabag, pentru că acelea erau puncte obligatorii.

Cu meciul de astăzi (n.r. marți, 25 noiembrie), ar fi fost șase puncte și situația noastră ar fi fost fantastică. Nu știu câte puncte lipsesc și sunt necesare. Dar cu siguranță nu avem nevoie de 12 puncte, ci mai degrabă de nouă sau zece puncte. E dificil, dar suntem încă în joc”, a declarat Jose Mourinho, după meci.

Benfica se află pe locul 29 în clasamentul fazei ligii din Champions League și are doar trei puncte din cinci meciuri jucate.

