Prima lovitură pusă la cale de Jose Mourinho la Benfica: un fost Balon de Aur!

Prima lovitură pusă la cale de Jose Mourinho la Benfica: un fost Balon de Aur! Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jose Mourinho (62 de ani) a semnat cu Benfica, alături de care va avea ca obiectiv câștigarea titlului.

TAGS:
Jose MourinhoBenfica
Din articol

Cu noua sa echipă, Mourinho va evolua în faza principală din Champions League și, chiar dacă perioada de mercato s-a încheiat, ”The Special One” își face deja planul pentru următoarea perioadă de mercato.

Jose Mourinho îl vrea pe Benzema la echipa sa!

Mai multe nume importante au apărut pe lista de posibile transferuri ale celor de la Benfica, dar marea lovitură pusă la cale de lusitan este Karim Benzema (37 de ani), fostul Balon de Aur, cu care Mourinho a lucrat la Real Madrid, scrie Goal France.

Ar fi o adevărată lovitură de imagine, având în vedere că Benzema are în palmares cinci trofee UEFA Champions League. În 2023, francezul a plecat de la Real Madrid la Al-Ittihad, cu care mai are contract până la finalul acestui sezon.

Jose Mourinho, victorie la debut

La debutul lui Jose Mourinho pe banca tehnică, Benfica Lisabona a bifat o victorie categorică în deplasare, 3-0 cu AVS Futebol SAD.

Heorhiy Sudakov (45+3), Vangelis Pavlidis (59 - din penalty) și Franjo Ivanovic (64) au marcat golurile de pe ”Estadio do Desportivo das Aves”.

Pentru ”The Special One” este de fapt o revenire ca antrenor la Benfica, pe care a mai pregătit-o în septembrie - decembrie 2000. Benfica a fost chiar prima echipă la care Mourinho a fost antrenor principal.

ARTICOLE PE SUBIECT
Un fost portar din Superliga face senzație &icirc;n Italia! E rege &icirc;n Serie B după primele etape
Un fost portar din Superliga face senzație în Italia! E rege în Serie B după primele etape
ULTIMELE STIRI
Tot cu dezamăgire mă găsiți și azi! David Popovici, un nou atac la adresa autorităților
"Tot cu dezamăgire mă găsiți și azi!" David Popovici, un nou atac la adresa autorităților
Legenda Barcelonei se retrage la finalul anului
Legenda Barcelonei se retrage la finalul anului
Presa din Grecia nu-i iartă pe șefii lui PAOK: L-au lăsat &laquo;gol&raquo; pe Răzvan! Pușcaș, soluția de avarie?
Presa din Grecia nu-i iartă pe șefii lui PAOK: "L-au lăsat «gol» pe Răzvan!" Pușcaș, soluția de avarie?
Csikszereda - Metaloglobus 1-1, ACUM pe Sport.ro! Duel &icirc;ntre nou promovate
Csikszereda - Metaloglobus 1-1, ACUM pe Sport.ro! Duel între nou promovate
(P) Revenirea la activități fizice după implant dentar: C&acirc;t aștepți?
(P) Revenirea la activități fizice după implant dentar: Cât aștepți?
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, ovaționat la scenă deschisă pe San Siro! Totuși, o decizie luată de rom&acirc;n a aprins spiritele &icirc;n Italia

Cristi Chivu, ovaționat la scenă deschisă pe San Siro! Totuși, o decizie luată de român a aprins spiritele în Italia

Neluțu Varga i-a decis soarta lui Andrea Mandorlini, după patru meciuri fără victorie la CFR

Neluțu Varga i-a decis soarta lui Andrea Mandorlini, după patru meciuri fără victorie la CFR

Andy Roddick, fără menajamente despre perechea Alcaraz - Răducanu de la US Open: Au vrut doar să flirteze!

Andy Roddick, fără menajamente despre perechea Alcaraz - Răducanu de la US Open: "Au vrut doar să flirteze!"

Cristi Chivu respiră la Inter! Victorie cu emoții &icirc;n fața lui Sassuolo. Nota primită de antrenorul rom&acirc;n

Cristi Chivu respiră la Inter! Victorie cu emoții în fața lui Sassuolo. Nota primită de antrenorul român

Peluza Nord, &icirc;n război cu oficialii lui Inter Milano! Conducerea, atacată cu vorbele lui Cristi Chivu

Peluza Nord, în război cu oficialii lui Inter Milano! Conducerea, atacată cu vorbele lui Cristi Chivu

Rapid - FC Hermannstadt 1-2 | Sibienii le aduc giuleștenilor primul eșec din acest sezon

Rapid - FC Hermannstadt 1-2 | Sibienii le aduc giuleștenilor primul eșec din acest sezon

CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!