Prima lovitură pusă la cale de Jose Mourinho la Benfica: un fost Balon de Aur!

Cu noua sa echipă, Mourinho va evolua în faza principală din Champions League și, chiar dacă perioada de mercato s-a încheiat, ”The Special One” își face deja planul pentru următoarea perioadă de mercato.



Jose Mourinho îl vrea pe Benzema la echipa sa!



Mai multe nume importante au apărut pe lista de posibile transferuri ale celor de la Benfica, dar marea lovitură pusă la cale de lusitan este Karim Benzema (37 de ani), fostul Balon de Aur, cu care Mourinho a lucrat la Real Madrid, scrie Goal France.



Ar fi o adevărată lovitură de imagine, având în vedere că Benzema are în palmares cinci trofee UEFA Champions League. În 2023, francezul a plecat de la Real Madrid la Al-Ittihad, cu care mai are contract până la finalul acestui sezon.

