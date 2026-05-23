Farul a remizat pe terenul Chindiei Târgoviște, scor 3-3, în meciul tur din barajul de retrogradare/rămânere al Superligii.

Târgoviștenii au punctat prin Popadiuc (22'), Florea (70') și Pesic (80), în timp ce „marinarii” au înscris prin Alibec (53'), Ișfan (58') și Markovic (88').

Flavius Stoican, după gafa portarul de la Farul: „E și Buzbuchi acolo”

Flavius Stoican a fost nemulțumit de jocul echipei sale din prima manșă a barajului cu Chindia Târgoviște. Antrenorul a scos în evidență greșelile pe care le-au făcut elevii săi.

Tehnicianul venit în această primăvară i-a luat apărarea lui Rafael Munteanu, care a greșit grav la unul dintre golurile primite de „marinari”, dar nu a asigurat că el va fi în poartă și pentru meciul retur. VEZI AICI greșeala lui Munteanu.

„Am luat gol pe o greșeală cum suntem obișnuiți să facem. La 2-1 a ratat singur cu portarul Ișfan. Mă bucur că Markovic a marcat. Se joacă barajul, trebuie să fim conectați. Să nu fim relaxați. Au fost momente când nu am tratat serios anumite faze, iar asta aproape ne-a costat.

Nu mai e liniște atunci când intrăm pe teren, e trac, pase greșite, nu mai au liniște, nu mai au încredere. Dar trebuie să jucăm fotbal, avem prima șansă.

O să fie la fel la retur, un meci dârz, important e că atunci când luăm avantaj, că sigur vom avea ocazii, să nu mai avem momente de relaxare. Azi au fost momente când ne vedeam deja câștigători.

E important ca jucătorii să se ajute, Munteanu trebuie să fie ajutat de colegi. Nu a fost ezitant de la început. A scos cu un reflex incredibil o minge, dar trebuie să aibă încredere în el.

Vom vedea dacă vom miza pe Rafael, e și Buzbuchi acolo, un portar care ne dă încredere. Nu vreau ca Munteanu să stea cu capul plecat. Important e ca noi să putem întoarce rezultatul, chiar dacă suntem conduși, cum am făcut și acum”, a declarat Flavius Stoican.

Meciul decisiv al acestui baraj de retrogradare/rămânere al Superligii. avea loc la Ovidiu, iar cele două echipe primit un nou meci spectaculos, după partida tur încheiată 3-3.

Farul a terminat sezonul 2025/2026 pe poziția 13 din play-out, după ce a adunat 25 de puncte.

De cealaltă parte, Chindia Târgoviște a încheiat play-off-ul din Liga 2 pe locul 6 cu 43 de puncte, dar a profitat de faptul că FC Bihor și Steaua nu au drept de promovare și s-a calificat la baraj.