Târgoviștenii au punctat prin Popadiuc (22'), Florea (70') și Pesic (80), în timp ce „marinarii” au înscris prin Alibec (53'), Ișfan (58') și Markovic (88').

Farul a remizat pe terenul Chindiei Târgoviște, scor 3-3 , în meciul tur din barajul de retrogradare/rămânere al Superligii.

În minutul 79 al partidei de la Târgoviște a avut loc o ratare incredibilă a lui Ivan Pesic.

Portarul Munteanu de la Farul a ieșit total greșit și l-a lăsat pe atacantul croat cu poarta goală. Cu toate acestea, Pesic nu a putut controla mingea, iar șutul său a trecut pe lângă poartă, chiar dacă golul părea ca făcut.

Fotbalistul croat a explicat ce s-a întâmplat în momentul în care a rămas cu poarta goală.

„Ați văzut că a fost un meci interesant în care s-au marcat multe goluri. Sper că toată lumea s-a bucurat să vadă un asemenea joc la TV. Pentru noi a fost un meci foarte important, pentru că ne poate schimba viitorul, putem ajunge în SuperLiga.

Și pentru Farul este important, pot ajunge în Liga 2. Știm că au fost campioni, dar am avut și noi șansele noastre. 3-3 este un rezultat bun pentru noi și avem oportunitatea să arătăm că putem.

Mai avem 90 de meciuri de jucat, trebuie să demonstrăm. În final, cea mai bună echipă va câștiga. A fost o ocazie mare, am avut o primă atingere slabă și am căzut. Poate e o învățătură pentru toată lumea. Am marcat peste un minut și a fost bine. Când marchezi, lumea o să vorbească de bine, dacă ratezi, atunci vor vorbi de rău”, a spus Ivan Pesic.

Meciul decisiv al acestui baraj de retrogradare/rămânere al Superligii. avea loc la Ovidiu, iar cele două echipe primit un nou meci spectaculos, după partida tur încheiată 3-3.

Farul a terminat sezonul 2025/2026 pe poziția 13 din play-out, după ce a adunat 25 de puncte.

De cealaltă parte, Chindia Târgoviște a încheiat play-off-ul din Liga 2 pe locul 6 cu 43 de puncte, dar a profitat de faptul că FC Bihor și Steaua nu au drept de promovare și s-a calificat la baraj.