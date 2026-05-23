Hull City a învins la limită, cu scorul de 1-0, formaţia Middlesbrough, sâmbătă pe stadionul Wembley, în finala play-off-ului pentru promovarea în Premier League. Așadar, trupa pregătită de Sergej Jakirovic va evolua pe prima scenă a fotbalului englez, în sezonul viitor.

"Tigrii" au fost dominaţi de "Boro" într-un meci destul de sărac în ocazii, însă au marcat singurul gol al întâlnirii în timpul adiţional al reprizei secunde, prin Oliver McBurnie (90+4).

Middlesbrough, clasată pe locul cinci în sezonul regulat, fusese iniţial eliminată în semifinale de Southampton (0-0, 1-2), dar a fost recalificată după excluderea "Sfinţilor". Cei de la Southampton au fost sancţionaţi pentru spionarea unui antrenament al adversarilor lor!