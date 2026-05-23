Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Hull City și-a câștigat locul în cel mai tare campionat din lume, transmis de VOYO.

Hull City a învins la limită, cu scorul de 1-0, formaţia Middlesbrough, sâmbătă pe stadionul Wembley, în finala play-off-ului pentru promovarea în Premier League. Așadar, trupa pregătită de Sergej Jakirovic va evolua pe prima scenă a fotbalului englez, în sezonul viitor.

"Tigrii" au fost dominaţi de "Boro" într-un meci destul de sărac în ocazii, însă au marcat singurul gol al întâlnirii în timpul adiţional al reprizei secunde, prin Oliver McBurnie (90+4).

Middlesbrough, clasată pe locul cinci în sezonul regulat, fusese iniţial eliminată în semifinale de Southampton (0-0, 1-2), dar a fost recalificată după excluderea "Sfinţilor". Cei de la Southampton au fost sancţionaţi pentru spionarea unui antrenament al adversarilor lor!

Hull City a promovat în Premier League pentru sezonul 2026-2027

Hull City, care a terminat pe locul al şaselea sezonul regulat din Championship, revine astfel în Premier League pentru prima oară de la retrogradarea sa, în 2017. Potrivit Agerpres, gruparea din nord-estul Angliei a retrogradat în liga a treia în 2020, înainte de a obţine promovarea în cel de-al doilea eşalon, în anul următor.

Coventry City şi Ipswich Town, clasate pe locurile 1, respectiv 2, la finalul sezonului din Championship (46 de meciuri), aveau deja asigurată promovarea în Premier League.

