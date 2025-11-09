Dincolo de rezultat, presa italiană evidențiază un succes major al lui Cristi Chivu: revitalizarea unui jucător considerat o mare dezamăgire.



Jurnaliștii de la Tuttomercatoweb (TMW) au analizat prestația lui Inter și s-au oprit asupra unui moment petrecut în repriza secundă. La scorul de 2-0, Piotr Zielinski a trimis o "torpilă" de la distanță pentru ceea ce părea a fi golul de 3-0, însă reușita a fost anulată de VAR pentru un henț comis de Dimarco la începutul fazei.



Chiar dacă tabela nu s-a modificat, italienii subliniază că anularea "nu șterge o confirmare".



"Cu Chivu, muzica e decisiv diferită"



"Chivu l-a recâștigat pe Zielinski", notează TMW. Mijlocașul polonez, sosit gratis vara trecută de la Napoli, nu reușise deloc să se impună în sezonul anterior în schemele lui Simone Inzaghi, fiind măcinat și de probleme fizice.



Sub comanda lui Chivu, lucrurile par să stea complet altfel. "Cu Chivu, muzica pare decisiv diferită", scriu italienii.



Chiar dacă nu a marcat, cele 34 de minute jucate de Zielinski contra lui Lazio "au redat aceeași senzație de prospețime și versatilitate" de care mijlocul lui Inter avea nevoie. Polonezul, care înscrisese și la Verona, este considerat acum "un veritabil transfer" pentru Inter, un fotbalist pe care Chivu a reușit să îl readucă la nivelul său obișnuit.

