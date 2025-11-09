Deși a mărturisit că a fost mereu un susținător al tehnicianului român, Amadeus a dezvăluit că a fost uimit de o calitate specifică a acestuia.



Într-un interviu pentru TMW, prezentatorul italian a subliniat că avea încredere în Chivu încă de pe vremea când acesta antrena la Primavera, chiar dacă publicul larg era sceptic în privința înlocuirii lui Simone Inzaghi.



"Dacă aș fi jucător, aș fi cucerit"



Totuși, Amadeus a recunoscut că a fost luat prin surprindere de modul în care Chivu gestionează presiunea mediatică. "L-am întâlnit de câteva ori, e o persoană gentilă și cordială, dar nu îl cunosc bine și de aceea spun că m-a surprins la capitolul comunicare", a zis Amadeus, adăugând: "Nu vorbim de o echipă mică, ci de Inter, unde ai nevoie de o comunicare specială. Mi se pare că știe mereu ce să spună. Cred că are clarificat fiecare aspect al vestiarului. Dacă aș fi jucător, aș fi cucerit de modul lui de a raționa".



Fanul "nerazzurrilor" a ținut să laude și marea surpriză a startului de sezon, Hakan Calhanoglu, dezvăluind că s-a temut că mijlocașul va părăsi echipa.



"Calhanoglu are unul dintre cele mai frumoase starturi de când e la Inter. În vară, speram în fiecare zi ca știrea despre plecarea lui să fie o farsă. E de neînlocuit, slavă Domnului că a rămas", a completat Amadeus.

