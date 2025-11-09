LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:45, Inter Milano și Lazio Roma se întâlnesc în derby-ul etapei a 11-a din Serie A.

Meciul se dispută pe ”Stadio Giuseppe Meazza”, numele folosit de interiștii lui Cristian Chivu pentru San Siro.

Revenire spectaculoasă la Inter Milano! Atac stelar pregătit de Cristi Chivu pentru derby-ul cu Lazio



După efortul depus în Champions League, în meciul cu Kairat Almaty, tehnicianul lui Inter Milano, românul Cristian Chivu, primește întăriri de calibru.

Hakan Calhanoglu este refăcut și va reveni direct în "primul 11", potrivit TMW. Turcul își va relua poziția de "regizor" la mijlocul terenului, într-un sistem 3-5-2 care nu suferă modificări.

Pe lângă revenirea lui Calhanoglu, care va fi flancat de Barella și Zielinski, Inter va arăta modificări și în defensivă, unde Akanji și Bastoni reintră alături de Acerbi, în fața portarului Sommer.

În ofensivă, Chivu mizează pe forța maximă. Lautaro Martinez, care a marcat în Liga Campionilor, este confirmat ca titular. Lângă căpitanul argentinian, favorit să înceapă partida este Marcus Thuram, în timp ce Pio Esposito și Bonny sunt văzuți ca soluții pe banca de rezerve.

De partea cealaltă, Maurizio Sarri vine la Milano cu o serie de șase meciuri fără înfrângere, dar și cu infirmeria plină. Lazio nu recuperează niciun jucător, ba chiar are emoții în privința lui Romagnoli. Fostul fundaș al Milanului are o problemă la flexori, și deși vrea să joace, Sarri pare tentat să nu riște. Provstgaard este favorit să facă pereche în centru cu Gila. În atac, tridentul rămâne neschimbat: Boulaye Dia vârf, sprijinit de Isaksen și Zaccagni.

Capriciosul Maurizio Sarri l-a disecat pe Cristi Chivu: ”Vă pot spune asta!”



Maurizio Sarri, antrenorul lui Lazio, cunoscut pentru stilul „Sarriball” și pentru controlul total al jocului, a scos în evidență faptul că Interul lui Chivu are identitate.

„E greu să evaluezi un antrenor după câteva luni, dar pot să spun că Chivu are personalitate și impact. Are calitățile necesare pentru a deveni un antrenor de top în Europa.

Ceea ce face acum la Inter nu mă surprinde. Să vedem însă ce va realiza pe termen lung. Mai mult m-a impresionat ce a făcut la Parma, acolo a avut un impact extraordinar”, a declarat Sarri la conferința de presă premergătoare partidei.

