Jurnaliștii peninsulari notează că, deși românul "smulge aplauze" pe banca nerazzurrilor, destinul său este deja "pecetluit", iar viitoarea sa destinație a fost "anunțată". "Cristi Chivu pleacă de la Inter, a fost anunțat noul antrenor", a titrat sursa citată mai sus.



Sursa "anunțului" este una de calibru: Wesley Sneijder, fostul coleg al lui Chivu din echipa care câștiga "tripla" istorică în 2010.



Într-o intervenție pentru Superbet, olandezul a oferit o predicție spectaculoasă privind viitorul antrenorului român, pe care îl consideră unul dintre cei mai importanți tehnicieni din Europa.



"Sunt sigur că într-o zi va fi selecționerul naționalei. A celei române, evident!", a sunat prognoza lui Sneijder.



"Un adevărat domn, foarte inteligent"



Olandezul și-a motivat încrederea în Chivu, amintindu-și de perioada în care împărțeau camera în cantonamentele lui Inter și de personalitatea de lider a românului, vizibilă încă de pe vremea Ajax.



"Nu încerca să întrerupă sau să vorbească prea mult cu antrenorii, avea tendința să țină lucrurile pentru el, dar când stăteam în cameră împreună și vorbeam despre fotbal, era foarte inteligent", și-a amintit Sneijder, adăugând: "A ajuns la Ajax și imediat a devenit căpitan, datorită personalității sale. Conducea echipa din linia defensivă, aveam nevoie de jucători ca el. Iar în afara terenului... un adevărat domn!"

