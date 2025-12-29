”Nerazzurrii” au pierdut finala UEFA Champions League de la finalul stagiunii precedente, 0-5 cu PSG, și s-au descotorosit, astfel, de antrenorul principal Simone Inzaghi.



Cristi Chivu a fost candidatul ideal pentru conducerea din Milano, care l-a cooptat în cele din urmă pe fostul fundaș central de la Inter.



Românul are ca obiectiv Scudetto la Inter. Până acum a bifat 28 de apariții pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 2,07 puncte pe meci, conform statisticilor Transfermarkt.



Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: ”Inzaghi nu mă folosea niciodată!”



Chivu a câștigat imediat vestiarul la Inter. Chiar mijlocașul central Piotr Zielinski (31 de ani) susține că românul a știut să alterneze titularii incontestabili din era Inzaghi cu rezervele.



”Cu Inzaghi eram în linia a doua? Să zicem că eram în linia a treia, nu eram folosit niciodată, nici măcar ca rezervă. Dar eu am avut mereu încredere în mine, știam că pot să-mi arăt calitățile.



A fost un an dificil, misterul avea titularii lui de neclintit. Chivu implică mai mulți jucători, îi face pe mulți alții să creadă că pot fi titulari și acesta este un lucru frumos”, a spus Piotr Zielinski, citat de jurnalistul sportiv Nicolo Schira.

În actuala stagiune, Zielinski are 12 meciuri în Serie A (un gol, o pasă decisivă), șase în Champions League (un gol), unul în Supercupa Italiei și tot unul în cupă.

