Încep emoțiile pentru Rădoi: dezvăluirea turcilor despre negocierile cu Gaziantep

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Actualul antrenor al FCSB-ului e în vizorul echipei de pe locul 11, în Superliga turcă. Dar nu e singurul candidat cu care negociază această formație.

Mirel Rădoi (45 de ani) va porni la drum, imediat după meciul Farul – FCSB de luni (ora 20:30) din etapa a 5-a din play-out. Pentru că, după cum Sport.ro a scris aici, fostul selecționer e dorit la Gaziantep, echipa românilor Maxim, Sorescu și Drăguș.

Deși plecarea lui Rădoi, la Gaziantep, a fost dată ca sigură, lucrurile nu stau chiar așa. Potrivit presei din Turcia, Rădoi are un rival pentru postul de antrenor, la Gaziantep. Vorbim despre sârbul Milos Milojevic (43 de ani).

Milojevic l-a înlocuit pe Olăroiu, la Sharjah, în Emirate

Cei de la Gaziantep sunt în discuții, atât cu Rădoi, cât și cu Milojevic. Acesta din urma are, totuși, un avantaj: e liber de contract, spre deosebire de Rădoi.

Milojevic e tehnicianul care l-a înlocuit pe Cosmin Olăroiu, anul trecut, după ce Oli a plecat de la Sharjah pentru a prelua naționala Emiratelor. Din păcate pentru Milojevic, mandatul său, la Sharjah, a fost unul dezamăgitor. După 5 victorii, 2 egaluri și 8 înfrângerii, arabii au renunțat, la Milojevic, în noiembrie anul trecut.

În ciuda eșecului de la Sharjah, Milos Milojevic are un CV mai bun, comparativ cu Rădoi. Pentru că a cucerit opt trofee, de-a lungul carierei sale, cu Steaua Roșie Belgrad (Serbia), Malmo (Suedia) și Al-Wasl Dubai (Emirate).

