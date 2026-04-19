Fostul selecționer ar fi primit o ofertă colosală din Turcia, de la Gaziantep, ocupanta locului 11 din 18, în acest moment. Potrivit jurnalistului Burak Özdemir, Rădoi ar urma să preia echipa românilor Maxim, Sorescu și Drăguș. Informația a fost oferită în România, în premieră, de Fanatik .

Că Rădoi va pleca de la FCSB e o informație despre care s-a aflat de o săptămână. Acum însă, formația bucureșteană poate primi o lovitură la care nimeni nu se aștepta. Pentru că, în mod șocant, Rădoi poate lăsa echipa fără antrenor, la doar o lună după numirea sa în funcție!

Burak Özdemir a dezvăluit că Rădoi e așteptat să ajungă în Turcia, imediat după partida Farul - FCSB (luni, ora 20:00). Ceea ce înseamnă că această întâlnire poate marca finalul acestui al doilea mandat pentru Rădoi la clubul patronat de Gigi Becali, nașul său de cununie.

Rădoi a revenit, la FCSB, pe 15 martie cu ocazia meciului cu Metaloglobus (0-0). De atunci, a stat pe bancă și în alte trei întâlniri: 1-0 cu UTA, 2-3 cu FC Botoșani și 4-0 cu Oțelul Galați.

Rădoi ajunge la un salariu imens: 100,000 de euro pe lună!

Cei de la Fanatik au aflat și salariul pe care îl va încasa Mirel, la noua sa echipa: 100,000 de euro pe lună! Fanatik a notat că, în cazul îndeplinirii unor obiective stipulate în contract, salariul anual al lui Rădoi poate ajunge la 1,6 milioane de euro.