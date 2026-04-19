Gaziantep, fosta echipă a lui Marius Șumudică, ar fi ajuns deja la un acord cu fostul selecționer, iar acesta ar urma să ajungă în Turcia marți, după meciul pe care FCSB îl va disputa cu Farul Constanța, în deplasare.

Cele două părți s-ar fi înțeles deja, iar Gaziantep vrea ca antrenorul să preia echipa cât mai repede, pentru a avea timp să evalueze lotul în vederea sezonului următor. Astfel, Becali este pus în situația de a găsi alt tehnician care să-i îndeplinească obiectivul: calificarea în preliminariile Conference League, performanță care ar salva, într-o oarecare măsură, sezonul pentru FCSB.

Reacția lui Gigi Becali, întrebat despre plecarea lui Rădoi la Gaziantep

La aflarea veștii că Rădoi va pleca de la FCSB cu destinația Gaziantep, omul care decide totul la echipă a reacționat nervos. A răspuns scurt și a spus că nu știe ce decizie va lua finul său.

”Vorbiți cu Mirel Rădoi, de ce vorbiți cu mine? Lăsați-mă în pace! Eu știu ce face Rădoi?”, a spus Becali, potrivit Fanatik.ro.

Dacă va prelua Gaziantep, Mirel Rădoi îi va antrena pe românii Denis Drăguș, Deian Sorescu și Alexandru Maxim.

Apreciat în zona Golfului, Mirel Rădoi a fost cerut de fanii lui Al-Hilal, fosta sa echipă, ca antrenor după eliminarea din Liga Campionilor Asiei. În prezent, antrenorul saudiților este Simone Inzaghi, care câștigă un salariu uriaș, de 26 de milioane de euro pe sezon.

Gaziantep, fără emoții în acest final de sezon

Echipa la care evoluează Maxim, Sorescu și Drăguș este pe locul 11, cu 34 de puncte, fără emoții cu privire la salvarea de la retrogradare, dar departe de locurile fruntașe din campionat.

În următoarea etapă, Gaziantep ar urma să înfrunte, pe teren propriu, Kayserispor, una dintre echipele aflate în zona retrogradabilă din Turcia.