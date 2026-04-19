Antrenorul FCSB a admis la conferința de presă că indicația lui Gigi Becali îi complică deciziile tactice. Tehnicianul a punctat că stoperul a avut un rol esențial la deschiderea scorului din meciul cu Oțelul, faza primului gol plecând tocmai de la o pasă a acestuia către Florin Tănase.

Tensiuni în gestionarea vestiarului

Antrenorului de 45 de ani este conștient că orice decizie va lua în privința primului unsprezece va fi supusă criticilor și interpretărilor patronului. Rădoi bănuiește că hotărârea patronului este una subiectivă, bazată pe motive din afara sferei sportive, și admite că echipa a ajuns într-un punct dificil.

„Probabil acolo e ceva personal. Altfel nu văd de ce. Eu sunt pus în altă situație: dacă îl bagi, faci contra patronului și așa probabil cineva va specifica, iar dacă nu-l bagi pentru că se întâmplă ceva, să nu se antreneze bine, o să se spună că am făcut ca patronul și îi influențez pe ceilalți jucători. Singuri ne-am creat această situație incomodă”, a explicat Rădoi.

În final, antrenorul a subliniat că fotbaliștii de bază sunt deja obișnuiți cu astfel de imixtiuni, dar recunoaște că momentul în care a apărut această presiune a fost unul complet neașteptat.

„N-am știut până în timpul conferinței. (...) N-a fost foarte greu, pentru că nici n-am discutat cu Chiri mare lucru despre acest lucru, că n-a fost prima oară. Și el, și ceilalți sunt obișnuiți. Eu n-am fost obișnuiți să vină acea reacție atât de devreme, mai mult a trebuit să mă gestionez eu decât să-l gestionez pe Chiri”, a zis tehnicianul FCSB-ului.