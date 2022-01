Încă unul de la Ajax! Barcelona, gata să-l transfere pe coechipierul lui Messi de la națională! Jucătorul și-a dat acordul

Situația financiară critică și-a pus amprenta și pe jocul și lotul Barcelonei, astfel că gruparea blaugrana a avut mari probleme în acest sezon. Eliminată din grupele Champions League și scoasă din lupta pentru titlu, Barca caută să își revină, iar Joan Laporta încearcă să facă transferuri care să contribuie la revenirea catalanilor pe prima scenă a fotbalului.

Cu Erling Haaland drept obiectiv principal în vară, în contextul în care echipa este extrem de fragilă în atac, spre deosebire de sezoanele trecute, Laporta este conștient că trebuie să întărească și apărarea, în special zona benzilor, acolo unde evoluează veteranii Jordi Alba și Dani Alves.

Astfel, pentru a întări situația în banda stângă, acolo unde Alba nu mai are randamentul sezoanelor trecute, Joan Laporta a pus ochii pe jucătorul lui Ajax Amsterdam și coechipierul lui Leo Messi de la naționala Argentinei, Nicolas Tagliafico (29 ani), anunță Mundo Deportivo.

Sursa citată dezvăluie că oficialii catalani ar fi dispuși să îl ofere la schimb pe Alex Balde, tânărul jucător care nu pare să își găsească locul în echipa lui Xavi, iar operațiunea să fie făcută sub formă de împrumut.

Jurnalistul Ekrem Konur informează pe contul său de Twitter că fotbalistul argentinian, de care ar fi interesată și Napoli, adversara Barcelonei din Europa League, își dorește să semneze cu gruparea de pe Camp Nou și așteaptă ca Ajax să își dea acordul pentru împrumutul său.

????Nicolas Tagliafico wants to transfer to Barça as soon as possible.

⌛He is waiting for Ajax to let him go on loan.#AFCAjax #Ajax • #ForçaBarça pic.twitter.com/JaPCJYNroU