Barcelona, victorie la limită cu Alaves: 1-0! Frenkie de Jong a înscris aproape de final. Reacția lui Xavi 

Barcelona continuă să aibă probleme în timpul partidelor, însă deznodământul a fost unul fericit pentru jucătorii lui Xavi Hernandez. După o primă repriză încheiată 0-0, catalanii au reușit să obțină cele trei puncte datorită golului înscris de Frenkie de Jong, în minutul 87, din pasa lui Ferran Torres.

În urma victoriei, Barcelona a urcat până pe poziția a cincea în clasament, cu 35 de puncte obținute, sub Atletico Madrid, care are cu un punct în plus.

Xavi Hernandez: „Victoria demonstrează că există viață în echipă!”



La finalul meciului, antrenorul Barcelonei nu s-a arătat încântat de joc, însă a punctat că este mulțumit de victoria obținută, venită în urma unui meci în care echipa sa a suferit.

„Ne-a costat mult, însă erau trei puncte cruciale, echipa avea nevoie de ele și le merita. Cum am spus, a ieșit din nou soarele, victoria demonstrează că încă există viață.

Victoria reprezintă multă încredere, continuăm să credem în ceea ce facem. Ne costă mult, pentru că generăm puține ocazii. Am dominat, însă avem probleme să generăm ocazii, trebuie să înțelegem când trebuie să atacăm pentru a genera ocazii doi contra unu, când să mergem în spațiile libere și când să centrăm.

În a doua repriză am fost mai bine, pentru că jucătorii au înțeles mai bine când trebuie să atace sau să centreze. Terenul nu ne-a ajutat, ei au fost închiși. Am încercat până la final, am schimbat sistemul și de această dată ne-a ieșit.

Trebuie să continuăm să muncim, plecăm cu o victorie importantă, crucială”, a spus Xavi, citat de Mundo Deportivo.

Jucătorii Barcelonei, afectați de criticile primite



Fanii și-au pierdut răbdarea în ultimul timp cu jucătorii catalanilor, mai ales cu fotbaliștii grei ai vestiarului, iar tehnicianul recunoaște că starea de spirit a acestora nu este tocmai bună.

„Jucătorii trec prin momente dificile, nu au o încredere prea mare, dar s-au bucurat în vestiar de victorie. Uneori fanii nu sunt corecți cu Geri (n.r. Pique), Busquets, Alba, Frenkie...Jordi Alba, extrem de criticat, a făcut un meci bun. Nu e ușor să porți acest tricou, atârnă cu 20 de kilograme mai mult decât în oricare alt loc.

Am știut să suferim și am avut noroc la faza golului, un gol excelent, fază jucată bine în spații, generată de Ferran și Frenkie, dar trebuie să aportăm mai mult în atac!”, a punctat antrenorul.

Dembele, out din lot din nou: „Nu se schimbă nimic!”



Întrebat și despre absența din lot a lui Ousmane Dembele, pentru a doua oară consecutiv, după ce a refuzat propunerea de prelungire a contractului, având pretenții financiare mult mai mari, Xavi a avut un răspuns tranșant.

„Nu a fost inclus pentru că nu era bine, însă sincer nu schimbă cu nimic situația”, a punctat Xavi, care l-a elogiat pe Pedri: „Pedri este liderul echipei deja. Dacă face deja la 19 ani asta, e ceva spectaculos”.