Barcelona, out din optimile Cupei Spaniei! Bilbao a câștigat în prelungiri. Pierdere imensă pentru catalani: Fati s-a accidentat din nou

Meciul s-a desfășurat pe terenul bascilor și a început cum nu se poate mai rău pentru echipa lui Xavi. Muniain a deschis scorul încă din minutul 2 al partidei, profitând de erorile imense din apărarea blaugrana, cu un lob trimis peste ter Stegen.

Ferran Torres a reușit să egaleze în minutul 20, stabilind și rezultatul la pauză. Cu 4 minute înainte de încheierea celor 90 de minute, Inigo Martinez le dădea lovitura catalanilor, după o gafă a lui Pique. Pedri a fost cel care le-a readus speranța fanilor Barcelonei, înscriind golul egalizator în al treilea minut de prelungiri, trimițând meciul în timpul suplimentar.

Barcelona, echipă la care încă se văd problemele și lipsa de experiență a tinerilor din lot, a cedat în prelungiri. Muniain a înscris din penalty, după o fază revăzută cu VAR, în urma unui henț al lui Jordi Alba în careu, decizând astfel soarta Barcelonei.

Ansu Fati și blestemul accidentărilor



Tânărul 'decar' al catalanilor, care a acceptat fără să stea pe gânduri tricoul lăsat liber de Leo Messi, suferă din nou din cauza accidentărilor. Abia revenit după o accidentare care l-a ținut departe de teren etape bune, Fati nu a reușit să lege două meciuri consecutive.

A bifat 55 de minute în semifinala Supercupei Spanei cu Real Madrid, 2-3, iar acum, introdus în teren în minutul 61, a cerut schimbarea în minutul 96. Fati a părăsit terenul cu ochii în lacrimi, iar catalanii au confirmat problemele sale.

Barcelona a informat, prin intermediul unui comunicat, că Fati are o leziune la bicepsul femural de la piciorul stâng, iar Mundo Deportivo informează că ar putea lipsi până la două luni.

În cazul în care se confirmă timpul de indisponibilitate, accidentarea vine ca o lovitură atât pentru Barcelona, cât și pentru tânărul jucător.

COMUNICADO MÉDICO ❗ El jugador del primer equipo Ansu Fati tiene una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Pendiente de pruebas para saber el alcance exacto de la lesión pic.twitter.com/maVyi4nuPI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 20, 2022

Reacția lui Xavi Hernandez: „Două lovituri dure!”



Antrenorul Barcelonei s-a arătat dezamăgit de rezultatul partidei, mai ales în contextul în care în mai puțin de două săptămâni au pierdut șansa de a lupta pentru două trofee.

„Sincer cred că Athletic a făcut un meci mare. Am încercat și ne-a fost greu să progresăm. S-au apărat foarte bine și nu am reușit să egalăm intensitata. Au fost superiori, am văzut o echipă a lor foarte puternică. San Mames cere să dai maximum și am vorbit despre asta.

Golul lui Pedri ne-a dat aripi, iar apoi a venit faza de la penalty. Am pierdut două titluri. Sunt zile dificile pentru că nu ne ies lucrurile. Nu ne rămâne altceva de făcut decât să credem în acest proiect. Ne dăm viața pe teren și nu vin rezultatele. Trebuie să continuăm să ne antrenăm pentru a domina meciurile, să jucăm în terenul adversarului.

În momentele în care trebuie să luăm atitudine sau să suferim, mereu ajungem să suferim și trebuie să schimbăm dinamica asta. Sunt două lovituri dure, două titluri pierdute. Trebuie să continuăm să încercăm.

E o zi care este greu de digerat pentru că eliminarea ne lasă și cu jucători accidentați. La Alba și Pique au încheiat meciul cu anumite senzații rele, Pedri nu pare să aibă ceva important, dar vom vedea la Ansu, care era afectat, să vedem diagnosticul”, a declarat Xavi.