Laurențiu Reghecampf „fierbe“ în Africa! Nu din cauza căldurii, ci pentru că, periodic, elevii săi de la Al-Hilal Omdurman (Sudan) dau dovadă de naivitate fotbalistică. Exact cum s-a întâmplat și duminică.

Deși sudanezii au stat aproape două săptămâni, în Maroc, pentru a pregăti crucialul meci-tur din sferturile Champions League cu Renaissance de Berkane, rezultatul final, 1-1, a fost o dezamăgire. Iar asta din cauza modului în care s-a derulat jocul.

Al-Hilal Omdurman a condus cu 1-0, după golul lui Omer din minutul 13. Și apoi a avut numeroase șanse de a-și majora scorul. Dar în loc să fie 2-0 și 3-0 pentru oaspeți, meciul s-a încheiat la egalitate! Marocanii au înscris din penalty, în minutul 90+9, menținându-și speranțele la calificare înaintea returului de la Kigali (Rwanda), programat pentru 22 martie.

Reghecampf: „Când nu <<ucizi>> meciul, fotbalul te pedepsește“

Nu doar rezultatul final l-a enervat pe Laurențiu Reghecampf, ci și faptul că unul dintre oamenii săi de bază, Steven Ebuela, a fost eliminat, în minutul 90+6. Ceea ce înseamnă că va rata returul cu Renaissance de Berkane.

„Am irosit atât de multe șanse de a închide meciul și de a câștiga… Numai în prima repriză, am avut încă două, trei șanse de gol, pe lângă cea din care am marcat. Ar fi trebuit să avem 2-0 la pauză. Dar, în loc să ne mărim avantajul, noi am <<reușit>> să primim golul de 1-1, în prelungirile meciului. Și l-am pierdut și pe Steven... Sunt foarte supărat, chiar dacă îmi felicit elevii că au pus în practică ce am făcut la antrenamente. Totuși, ce s-a întâmplat, astăzi, trebuie să ne fie o lecție. Când nu dai gol, asta se întâmplă: fotbalul te pedepsește!“, a spus Reghecampf.

Acesta s-a referit și la partida din Rwanda, care va decide echipa calificată în semifinale.

„Rezultatul ăsta din tur nu înseamnă nimic. OK, avem un mic avantaj, că jucăm returul pe stadionul nostru din acest sezon, dar și dacă am fi câștigat cu 1-0 aici, tot nu puteam să spunem că suntem deja în semifinale. Partea bună e că, în continuare, totul depinde de noi și putem obține calificarea după partida din manșa a doua“, a încheiat tehnicianul român.