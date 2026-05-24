În România, pare că avem o „Zona crepusculară“, în care pătrund niște sportivi talentați de care, ulterior, nu se mai aude nimic! Aici, pare că a intrat, din păcate, și fosta speranță a lui Dinamo, Ahmed Bani (23 de ani).

Cu 135 de meciuri, 13 goluri și 19 pase de gol pentru prima echipă a roș-albilor, jucătorul născut dintr-un tată iordanian dădea semne că are un potențial foarte mare. Din păcate însă, pașii pe care i-a făcut în carieră, după ce s-a despărțit de Dinamo, în ianuarie 2025, n-au confirmat această impresie.

Prima oprire a fost la Galați. Cu cifre modeste: 10 meciuri și 1 gol pentru Oțelul. Apoi, a venit decizia de a se „rupe“ de fotbalul european. Pentru că, în vara anului 2025, Ahmed Bani a fost dus în Iordania, la cea mai importantă echipă din această țară, Al-Hussein. În acel moment, se vorbea inclusiv despre posibila convocare a lui Ahmed Bani în naționala Iordaniei, calificată pentru CM 2026 (11 iunie – 19 iulie).

Din păcate pentru fostul star al lui Dinamo, ce a urmat a fost un coșmar fotbalistic!