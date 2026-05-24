FOTO Starul pierdut al lui Dinamo, ajuns în anonimat, apariție rară pe teren: „Care e problema lui?!"

Amir Kiarash
În vara anului trecut, un jucător de 23 de ani, de la care așteptările erau mari cândva, a ajuns în prim-planul unui caz demn de Dosarele X ale fotbalului.

În România, pare că avem o „Zona crepusculară“, în care pătrund niște sportivi talentați de care, ulterior, nu se mai aude nimic! Aici, pare că a intrat, din păcate, și fosta speranță a lui Dinamo, Ahmed Bani (23 de ani).

Cu 135 de meciuri, 13 goluri și 19 pase de gol pentru prima echipă a roș-albilor, jucătorul născut dintr-un tată iordanian dădea semne că are un potențial foarte mare. Din păcate însă, pașii pe care i-a făcut în carieră, după ce s-a despărțit de Dinamo, în ianuarie 2025, n-au confirmat această impresie.

Prima oprire a fost la Galați. Cu cifre modeste: 10 meciuri și 1 gol pentru Oțelul. Apoi, a venit decizia de a se „rupe“ de fotbalul european. Pentru că, în vara anului 2025, Ahmed Bani a fost dus în Iordania, la cea mai importantă echipă din această țară, Al-Hussein. În acel moment, se vorbea inclusiv despre posibila convocare a lui Ahmed Bani în naționala Iordaniei, calificată pentru CM 2026 (11 iunie – 19 iulie). 

Din păcate pentru fostul star al lui Dinamo, ce a urmat a fost un coșmar fotbalistic!

Ahmed Bani, apariție rară în Cupa Iordaniei

De când a semnat cu Al-Hussein, Ahmed Bani a avut o singură apariție în prima ligă din Iordania! La care se adaugă trei prezențe pe teren, în meciurile din Champions League 2, un fel de Europa League la nivel continental, în Asia. 

Acum, după luni întregi în care Ahmed Bani a fost „omul invizibil“, la Al-Hussein, antrenorul i-a oferit niște minute, în partidele din Cupa Iordaniei. Cu acest prilej, a și fost publicată o fotografie rară cu Ahmed Bani, în presa din Iordania, după cum se poate vedea mai jos.

După prestațiile sale din Cupa Iordaniei, fanii lui Al-Hussein au analizat situația jucătorului de 23 de ani pe rețelele de socializare.

De ce Ahmed Bani nu primește minute și în campionat?! Mai ales că echipa a avut o perioadă cu multe meciuri, iar titularii au fost epuizați. În aceste condiții, care e problema lui Ahmed Bani?! Din ce am văzut în cupă, nu pare să fie un jucător slab. Și, totuși, nu joacă deloc în campionat“, a fost un comentariu publicat pe forumul suporterilor.

În momentul cel mai bun al carierei sale, în decembrie 2024, Ahmed Bani ajunsese la o cotă de 500,000 de euro pe transfermarkt.com. Astăzi, după două valuri succesive de scădere, el valorează 300,000 de euro.

