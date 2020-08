GOOOOL SUPERB Gnohere cu Anderlecht! "Bizonul" l-a DISTRUS pe Kompany! Revenire FANTASTICA la Mouscron! Cum a marcat fostul stelist si cum arata la 6 luni de la ultimul meci

Gnohere s-a intors in aceasta vara la Mouscron, echipa unde a mai jucat in sezonul 2013-2014!

'Bizonul' a revenit cu stil in Belgia! Intrat in minutul 75 al partidei cu Anderlecht, fostul stelist a egalat la 1 in minutul 3 al prelungirilor! Gnohere a reluat superb, cu capul, o centrare de pe partea stanga! Francezul nu pare sa acuze lipsa meciurilor oficiale din ultimele 6 luni. Arata mult mai bine decat in perioada petrecuta la FCSB!

Dupa 3 etape, Mouscron are doua puncte castigate si e pe 14, in timp ce Anderlecht, unde antreneaza fostul capitan al lui City si al Belgiei, Vincent Kompany, e a 5-a cu 5 puncte.