'BIZONUL' s-a mutat la CFR! :) Gnohere nu mai e grasutul Ligii 1! Cum ce look pufos a aparut Petrescu pe banca in meciul cu Clinceni

Super Dan a pus cateva kilograme bune pe el in perioada pe care a petrecut-o in izolare!

Petrescu a revenit pe banca in Liga 1 dupa aproape o luna! A fost ultima data alaturi de jucatorii sai in campionat la partida cu FC Botosani, de pe 28 iulie. Apoi, Petrescu s-a infectat cu noul coronavirus si a trebuit sa stea mai intai in spital, apoi in izolare la domiciuliu. Perioada fara activitate nu i-a ajutat silueta. Petrescu s-a ingrasat cateva kilograme. La Clinceni a aparut cu o burtica serioasa la marginea terenului! :)

Kilogramele in plus nu l-au oprit sa se manifeste in stilul sau caracteristic la marginea terenului. :) Petrescu are sanse mari sa scape de surplus dupa 'efortul' din timpul partidelor.