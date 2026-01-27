Campioni ai Openului Australian, în 2022, Nick Kyrgios și Thanasi Kokkinakis au revenit în 2026 la Melbourne pentru a participa în proba de dublu, care i-a făcut faimoși.



Într-un meci cu patru jucători australieni pe teren, Kyrgios și Kokkinakis - veniți după o serie îndelungată de probleme fizice - au fost învinși de Marc Polmans și Jason Kubler, scor 6-4, 4-6, 7-6 (10-4).

Australienilor le-a plăcut circul făcut de Kyrgios



Partida jucată în Arena Kia a surprins un moment pueril, în care Nick Kyrgios i-ar fi atras atenția adversarului Jason Kubler la aspectul fizic atractiv al arbitrei Marijana Veljovic, din Serbia.



„Mersi, asta nu e amuzant. Mulțumesc. Gata de joc,” a anunțat Marijana Veljovic, la microfon, în finalul setului secund, după un strigăt ininteligibil din tribune.

Veljovic a intervenit când a auzit un strigăt nepotrivit din tribune



Kubler, pregătit să servească, l-a pârât pe Kyrgios, într-o scenă parcă desprinsă dintr-o școală primară. „El a început,” a punctat Kubler, Kyrgios replicând imediat: „Eu nu am început nimic.”



Amuzat, publicul a început să râdă și să redevină gălăgios, forțând o nouă intervenție din partea arbitrei din Serbia.

