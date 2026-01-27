FOTO „Mersi, nu e amuzant.” Nick Kyrgios, neschimbat, la 30 de ani: gestul pueril, făcut în văzul „arbitrei” din Serbia

„Mersi, nu e amuzant." Nick Kyrgios, neschimbat, la 30 de ani: gestul pueril, făcut în văzul „arbitrei" din Serbia
Nick Kyrgios, moment imatur, care a făcut deliciul publicului, la Australian Open 2026.

Nick KyrgiosAustralian Open 2026Tenis ATParbitruMarijana Veljovic
Campioni ai Openului Australian, în 2022, Nick Kyrgios și Thanasi Kokkinakis au revenit în 2026 la Melbourne pentru a participa în proba de dublu, care i-a făcut faimoși.

Într-un meci cu patru jucători australieni pe teren, Kyrgios și Kokkinakis - veniți după o serie îndelungată de probleme fizice - au fost învinși de Marc Polmans și Jason Kubler, scor 6-4, 4-6, 7-6 (10-4).

Australienilor le-a plăcut circul făcut de Kyrgios

Partida jucată în Arena Kia a surprins un moment pueril, în care Nick Kyrgios i-ar fi atras atenția adversarului Jason Kubler la aspectul fizic atractiv al arbitrei Marijana Veljovic, din Serbia. 

„Mersi, asta nu e amuzant. Mulțumesc. Gata de joc,” a anunțat Marijana Veljovic, la microfon, în finalul setului secund, după un strigăt ininteligibil din tribune. 

Veljovic a intervenit când a auzit un strigăt nepotrivit din tribune

Kubler, pregătit să servească, l-a pârât pe Kyrgios, într-o scenă parcă desprinsă dintr-o școală primară. „El a început,” a punctat Kubler, Kyrgios replicând imediat: „Eu nu am început nimic.”

Amuzat, publicul a început să râdă și să redevină gălăgios, forțând o nouă intervenție din partea arbitrei din Serbia.

Campioni la Melbourne, în 2022, Kyrgios și Kokkinakis pierd în primul tur, în 2026

„Ok, oameni buni, sunteți grozavi,” a început Veljovic, înteruptă de un val de urale incontrolabil, folosit de Kyrgios ca distragere pentru a scoate limba ostentativ, privind înspre un spectator. 

„Acum suntem pregătiți de joc. Mulțumesc,” a continuat Marijana Veljovic, încurajând reluarea jocului. 

Partida s-a încheiat cu insuccesul echipei Kyrgios / Kokkinakis, care a umplut și în acest an tribunele complexului Melbourne Park, însă traseul lor va rămâne, spre deosebire de ediția din urmă cu patru ani, un eșec. 

foto: captură Eurosport

