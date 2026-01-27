Toate meciurile din Premier League pot fi urmărite în direct pe VOYO.



Presa din Anglia scrie că Bournemouth este pe cale să dea o adevărată lovitură și să obțină semnătura atacantului brazilian Rayan (19 ani).



Cine este Rayan, cel considerat "Noul Adriano"



Rayan este legitimat la Vasco da Gama și poate juca oriunde în tridentul ofensiv. Poziția sa favorită este cea de număr 9 clasic. Așa a înscris 25 de goluri pentru Vasco, în 99 de meciuri oficiale.



Analiștii din Brazilia îl compară pe Rayan cu legendarul Adriano, fost atacant la Inter, Parma și AS Roma.



Rayan încă nu a apucat să debuteze pentru naționala de seniori. El are la activ 11 selecții și două goluri pentru reprezentativa U20 a Braziliei.



Bournemouth ar fi gata să programeze vizita medicală pentru puștiul Rayan. Rămâne de văzut dacă acesta va face acum pasul spre Premier League, sau dacă va mai fi lăsat la Vasco da Gama, sub formă de împrumut.



A fost dorit de granzii Europei



Presa din străinătate scrie că Rayan s-a aflat și pe lista unor giganți precum Bayern Munchen, Real Madrid sau Tottenham. În luna decembrie, brazilienii scriau că Bayern este foarte aproape să bată palma cu Vasco da Gama pentru aducerea lui Rayan. Mutarea ar fi picat după ce nemții au refuzat să achite 50 de milioane de euro în schimbul atacantului.



Acum, Bournemouth ar fi oferit în jur de 30 de milioane de euro pentru serviciile lui Rayan. Se pare că și jucătorul e încântat de ideea unui transfer în Premier League.



Bournemouth se află pe locul 13 în Premier League, dar în ultimii ani a fost o rampă bună de lansare pentru tinerii jucători. De aici au plecat, de exemplu, Dean Huijsen la Real Madrid, sau Antoine Semenyo la Manchester City.



În etapa precedentă, Bournemouth a învins-o pe Liverpool la ultima fază.

