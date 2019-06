Gica Hagi, dat in judecata de patronul celor de la PAOK Salonic! Reactia familiei Savvidis dupa ce Hagi l-a atacat pe Razvan Lucescu

Grecii anunta ca Gica Hagi va fi chemat la tribunal de patronul lui PAOK!

Patronul celor de la PAOK Salonic, Ivan Savvidis, intentioneaza sa-l dea in judecata pe Gica Hagi dupa declaratia facuta de acesta dupa partida Romaniei cu Franta de la EURO U21. Conform presei din Grecia, Savvidis este convins ca are un caz suficient de solid pentru a-l aduce in tribunal pe patronul Viitorului si si-a contactat deja avocatii.

Fiul patronului de la PAOK, George Savvidis, a reactionat pe pagina sa de Instagram: "Timpul meu, banii mei, familia mea si respectul meu nu sunt lucruri cu care sa te poti juca" a scris acesta.

Ce a spus Hagi

Gica Hagi a reactionat dupa calificarea Romaniei U21 in semifinalele EURO U21 la o declaratie a lui Razvan Lucescu. Antrenorul lui PAOK spusese ca aceasta generatie nu va salva fotbalul romanesc.

"Razvan s-a legat ca nu e o generatie si e ceva grav fata de acesti baieti, ei sunt un grup, o echipa, o generatie. A facut o greseala mare, enorma, grava, sa nu recunosti o generatie care uite unde te-a adus. El nu e obisnuit cu generatiile, e obisnuit cu pistolarii din Grecia. Ataci niste copii! Sa dai cinci, sase nume, cum sa fie doar cinci, sase nume intr-o generatie care cred ca o sa ajunga 15 in echipa nationala sau 20 din ei?

O sa incerce sa duca Romania unde nu visa niciunul. Multi dintre oameni e greu sa viseze ca acesti copii pot ajunge sa joace, dar uite ca joaca in semifinale de Campionat European U21, ceva unic in Romania. Am ramas tablou cand am citit. Conteaza mai mult PAOK, pistolarii, pistoalele si ce mai e pe la ei" a spus Hagi la Telekom Sport.