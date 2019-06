EURO 2019: Gica Hagi, mesaj dur pentru Razvan Lucescu: "Sa se duca la pistolarul lui! A gresit flagrant" Mesajul care l-a inflamat

Gica Hagi a fost deranjat de o declaratie facuta de Razvan Lucescu ieri la PROX.

"Generatia asta de jucatori nu e salvarea fotbalului romanesc", a spus Razvan Lucescu ieri in direct la PROX!

Gica Hagi a tinut sa-i dea replica imediat dupa calificarea Romaniei in semifinalele EURO U21. "Sa se duca la pistolarul lui!", a rabufnit Hagi, aluzie la incidentul in care patronul lui PAOK a patruns cu pistolul pe gazon in sezonul trecut.

"Bravo lor ca s-au batut cu cei mai mari. Unii inghit in sec. Haideti sa ne bucuram de succesul lor, sa vorbim despre ei. Germania o sa vina, o sa fie o semifinala. Baietii astia au ajuns atat de departe. Au valoare, bravo lor. Sunt o generatie. Apopo de ce a zis Razvan Lucescu, ca am citit in ziar, ca nu e o generatie. Ba da, e o generatie. E o generatie care a fost crescuta, au merite, nu cum a zis el ca nu e o generatie, sunt doar cinci, sase jucatori. Probabil ca el nu stie ce inseamna sa construiesti o generatie, sa lucrezi cu copii. Sa se duca in Grecia, la pistolarul lui (n.r. patronul lui PAOK) pe care il are acolo, la PAOK, cu pistoalele si toate. A gresit flagrant fata de acesti copii. Taica-su a jucat in generatia anilor '70, in anii '80 am avut o generatie care a castigat Champions si a facut performante foarte mari. Si in anii '90 a fost alta generatie care ne-a dus la Campionate Mondiale si Europene. Pentru el e greu sa inteleaga acest lucru sau probabil nu ii convin performantele care se obtin.

Razvan s-a legat ca nu e o generatie si e ceva grav fata de acesti baieti, ei sunt un grup, o echipa, o generatie. A facut o greseala mare, enorma, grava, sa nu recunosti o generatie care uite unde te-a adus. El nu e obisnuit cu generatiile, e obisnuit cu pistolarii din Grecia. Ataci niste copii! Sa dai cinci, sase nume, cum sa fie doar cinci, sase nume intr-o generatie care cred ca o sa ajunga 15 in echipa nationala sau 20 din ei? O sa incerce sa duca Romania unde nu visa niciunul. Multi dintre oameni e greu sa viseze ca acesti copii pot ajunge sa joace, dar uite ca joaca in semifinale de Campionat European U21, ceva unic in Romania. Am ramas tablou cand am citit. Conteaza mai mult PAOK, pistolarii, pistoalele si ce mai e pe la ei.

Eu zic ca a facut o greseala enorma, dar e greu cu lucratul, cu construitul la jucatori tineri, sa construim, e greu. Tatal sau a facut-o foarte bine si stie ce inseamna o generatie, sa cresti o generatie, ca construiesti generatii de campioni, care dupa aceea reprezinta tara pe cel putin 10 ani. Tatal sau stie, el mai putin, el e mai pragmatic, a ajuns la un nivel asa de mare, a castigat campionatele si e greu. Am vazut ca ne critica fotbalul romanesc, asta e, ce sa facem? Le suportam, dar sa vina sa impinga si sa munceasca si sa faca ceva pentru fotbalul romanesc, sa lase pistolarii pe acolo”, a declarat Gica Hagi pentru Telekom Sport.

Hagi i-a raspuns si lui Cosmin Contra, cel care a acuzat lipsa de valoare a Ligii 1.

”A inchis gura celor care au zis ca campionatul intern nu e valoros. Si au mai zis unii, dar acum cred ca inghit in gol si se duc acasa si sa stea, sa nu iasa pe strada. Sa stea in casa, sa nu mai iasa. Acum toata Romania a iesit afara. Si atunci cei care au zis ca campionatul nu e valoros si ca n-avem jucatori, sa stea acasa. Cred ca si selectionerul Romaniei a zis, a gresit si el, pentru ca si el a atacat campionatul intern. Dar acesti fotbalisti, majoritatea joaca in campionatul intern, au jucat. Acum poate va dati seama ce important e sa crezi si sa muncesti. Sa nu se vorbeasca inainte gratuit si superficial. Stiu ca doare, dar asta e realitatea. Acesti baieti ne-au facut fericiti, ne-au scos in strada si le multumim”, a declarat Gica Hagi.



Razvan Lucescu: Aceasta generatie nu e salvarea Ligii 1!

"Nu, generatia asta nu poate fi salvarea fotbalului romanesc. E doar o speranta, o situatie de moment. Cum noi nu suntem in masura de a avea performante cu echipele de club, cu echipa nationala mare, ne legam foarte tare de aceasta nationala de tineret. Dar nationala de tineret nu inseamna fotbalul romanesc. Dupa acest turneu, fiecare jucator o va lua pe un drum. Poate fi dusa aceasta nationala, toata, la nationala mare si poate obtine rezultate la nivelul nationalelor mari? Nu! A, ca dintre acesti jucatori, 5-6 vor forma un grup puternic si poate ca acest grup poate aduce calificari echipei nationale, da. Asta se poate intampla. Sunt emotionat ca sunt atatia romani la turneul final. E echipa nationala cea mai iubita la acest moment. E aspectul cel mai frumos si datator de sperante.", a declarat Razvan Lucescu la ProX.