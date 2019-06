Ianis Hagi, elogiat in presa germana: "Viitorul de aur al Romaniei" Cuvinte SUPERBE pentru starul Romaniei U21

Ianis Hagi e vazut de revista Kicker drept pericolul principal pentru nationala Germaniei U21 in semifinala EURO 2019 de joi!

"Mostenirea lui Hagi", e titul cu care revista Kicker isi incepe articolul. "Echipa surprinzatoare a Romaniei va intalni campioana Germania cu multa dedicare si ambitie. Pe langa asta, tricolorii au niste talente promitatoare, mai ales un mijlocas cu nume mare", scriu jurnalistii germani.

Pasa stralucitoare a lui Ianis Hagi catre Puscas in meciul cu Franta a fost remarcata de nemti. "Nemiscat de haosul din jurul lui, Ianis Hagi l-a vazut pe Puscas cum fuge liber in cealalta parte a terenului si i-a pasat perfect, insa portarul francez a anticipat si a iesit in intampinare, reusind sa blocheze mingea. Chiar si asa, e un argument in plus pentru ca echipa Germaniei U21 sa-l consiere amenintarea principala. Ianis Hagi poate fi considerat viitorul de aur al Romaniei. El a refuzat-o recent pe Ajax Amsterdam, insa numele mari il vaneaza in continuare", mai scrie Kicker.

Ionut Radu, Alex Pascanu, George Puscas si Florinel Coman au mai fost remarcati si ei de jurnalistii germani.

"Romanii din tribune imping echipa de la spate!"

"Chiar daca romanii nu au calitatea echipei Germaniei, ei au un argument in plus pentru a spera la calificare: sprijinul neconditionat al numerosilor romani care locuiesc in Italia, cei care au jucat un rol important si in jocul romanilor cu Franta, au presat si au luptat pentru fiecare minge, chiar daca rezultatul de 0-0 le-a convenit ambelor echipe", a incheiat Kicker.

Romania si Germania U21 se dueleaza joi, de la ora 19:00, la Bologna, in semifinalele EURO 2019.