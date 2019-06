Doi romani au prins cea mai buna echipa din faza grupelor! Ianis Hagi n-a avut loc din cauza unui italian! Cum arata ECHIPA ideala

Germania U21, adversara Romaniei din semifinala turneului de joi, are tot 2 jucatori in cea mai buna echipa din faza grupelor.

Nationala Romaniei de tineret a reusit sa se califice intre cele mai bune 4 formatii din Europa, urmand ca joi de la ora 19.00, la Bologna, sa joace impotriva Germaniei. Echipa lui Mirel Radoi a reusit sa castige o grupa infernala cu Franta, Anglia si Croatia si are 2 jucatori in cea mai buna echipa a turneului alcatuita de cei de la WhoScored, pe baza statisticilor.

Cristi Manea are cel mai bun rating dintre jucatorii Romaniei U21, 7.47, fiind al 14-lea jucator intr-un clasament general. Pe langa Manea, in primul 11 intra si George Puscas, cel care are un rating de 7.35. Portarul Ionut Radu a fost si el aproape de a prinde echipa, avand un rating de 6.94, putin sub portarul Danemarcei, Iversen, si sub cel al Poloniei, Grabara.

Ianis Hagi n-a avut loc

Desi a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai Romaniei la EURO U21, Ianis Hagi nu a putut sa intre in echipa ideala, avand un rating de 7.29. El a fost depasit pe postul sau de italianul Pellegrini, cel care a marcat in victoria cu Spania a Italiei si a dat un assist in victoria cu Belgia.

Romania va intalni joi pe Germania U21, cea care da cel mai bun jucator de la turneu conform rating-urilor, Gian-Luca Waldschmidt, 8.58. El a marcat 5 goluri in faza grupelor si a fost desemnat omul meciului in 2 din cele 3 partide. Hattrick-ul contra Serbiei i-a adus si nota 10 conform algoritmilor WhoScored.

De asemenea, Marco Richter, 8.32, este si el in echipa ideala, avand 3 goluri si 2 assist-uri in faza grupelor.