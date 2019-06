EXCLUSIV | "Cu ei jucam finala EURO!" Gica Hagi a facut deja predictiile pentru semifinale si crede ca Romania se va lupta pentru marele trofeu

Romania va juca in seminfinale cu Germania, joi de la ora 19:00.

Dupa parcursul excelent pe care l-a avut nationala la acest Campionat European, terminand grupa pe primul loc,cu 7 puncte, in conditiile in care a intalnit Croatia, Anglia si Franta, Gica Hagi e de parere ca putem invinge si Germania in semifinale si spune ca vom juca finala. Dupa parerea sa, cealalta finalista va fi Franta.

"Fiecare suporter trebuie sa trimita felicitari acestor copii. Nu imi place sa vorbesc inainte, am jucat fotbal la nivelul cel mai inalt si nu este bine sa vorbim dinainte, dar cred ca vom juca finala. Romania-Franta finala de la Euro, dupa parerea mea. Acest moment poate schimba fotbalul romanesc, s-a nascut o noua generatie, o sa avem mult mai mult entuziasm, cota jucatorilor a crescut de 2-3 ori; si a lor, si a tot ceea ce inseamna fotbal romanesc! Crestem in tot ce inseamna investitie in fotbal, am vazut ce inseamna sa fii la un turneu final, apare un entuziasm enorm, acesti copii o sa ii traga pe cei ce vin din urma sa vina la fotbal, sa joace fotbal", a declarat Hagi in direct la PRO X.

Hagi: "Asta e salvarea fotbalului romanesc"



Gica Hagi e de parare ca dupa acest turneu, fotbalul romanesc va creste, iar faptul ca tricolorii au terminat pe primul loc in grupa este pe deplin meritat.

"Asta e salvarea fotbalui romanesc, au meritul locului 1. Sa le dam lor meritul si sa vorbim de lucrul minunat pe care l-au facut aici. Am marcat 8 goluri, e fantastic ce au facut acesti baieti. Cine imbraca tricoul nationalei, ce facem cu numarul 10? Uite ca ati gasit un numar 10. Nu are teama si are personalitate. Ianis a ajuns la un nivel, a crescut foarte mult in Romania, sa joace cum a jucat la acest Campionat European in continuare", a mai spus Hagi.

Germania are golgheterii EURO



In semifinale, joi seara, de la 19:00, Romania U21 va intalni reprezentativa similara a Germaniei. Germania a dat 10 goluri in 3 meciuri la EURO pana acum. Gian-Luca Waldschmidt a dat 5 goluri, iar Marco Richter 3! Si italianul Chiesa a dat 3 goluri, dar el nu va mai juca la acest turneu final.

In schimb, Romania are 3 jucatori cu cate 2 goluri: Ianis Hagi, Florinel Coman si George Puscas.